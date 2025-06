Boca cayó por 2 a 1 ante el Bayern Múnich en el Mundial de Clubes: los goles

Con un golazo de Miguel Merentiel, Boca llega al empate ante el Bayern Múnich en el Mundial de Clubes. El uruguayo burló a toda la defensa alemana a los 21 del segundo tiempo y con una gran definición, venció a Neuer para emparejar las acciones en Miami. A los 17 del primer tiempo, Kane había convertido el primer gol del partido.

El Xeneize y los alemanes se enfrentan en la segunda fecha del Mundial de Clubes.

Terminó el partido

Aunque mereció mejor suerte, Boca perdió 2-1 con Bayern Munich y ahora llega a la última fecha con pocas posibilidades de clasificarse para los octavos de final. Necesita ganarle a Auckland por goleada y esperar que Bayern le de una mano con un triunfo ante Benfica.

ST 47m Boca, sin fuerzas

Después de un tremendo esfuerzo para nivelar el juego y para llegar al empate, el 2-1 de los alemanes fue un cachetazo para Boca, que parece haber bajado los brazos. El partido se le escapa.

ST 42m Otro gol anulado a Bayern

Una linda combinación de Bayern Munich, entre Thomas Muller y Konrad Laimer finalizaba con un golazo del austríaco, pero el tanto es anulado por el offside automático. El partido sigue 2-1

ST 38m Gol de Bayern Munich: 2-1

La alegría de Boca se derrumba en el final. El equipo alemán entra tocando en el área xeneize. Harry Kane toca con Olise que mete un zurdazo al palo derecho de Marchesin. Después de tanto esfuerzo, el equipo de Russo siente que se le escapa un muy buen punto.

ST 30m Más cambios

En Boca entraron Milton Giménez y Williams Alarcón por Palacios y Belmonte. El público xeneize enloquece después del empate y ahora quiere ir por más.

ST 25m Se agranda Boca

La descomunal jugada de Merentiel cambia el ánimo de los dos equipos. Ahora Boca es el que se mete en campo alemán y busca el segundo con determinación.

ST 21m ¡Golazo de Merentiel!

Sin ayuda en ataque, Merentiel arrastró la marca de Jonathan Tah, luego eludió a Josip Stanisic y marcó uno de los mejores goles del Mundial de Clubes. Impresionante acción individual del uruguayo.

GOOOOOOOOOL DE BOCAAAA!! Merentiel takes matters into his own hands! 💪 A dazzling run and a cold finish — it’s all square at 1-1! ⚽ Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #BAYBOC pic.twitter.com/VZHDPzM9Ax