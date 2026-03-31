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Argentina golea 4-0 a Zambia en La Bombonera en su último amistoso previo al Mundial 2026

Argentina y Zambia se enfrentan en La Bombonera en el marco de un nuevo amistoso en la Fecha FIFA. Servirá a modo de preparación para el Mundial 2026. Seguí las incidencias.

31 de Marzo de 2026
Argentina y Zambia se enfrentan en Zambia.
Argentina y Zambia se enfrentan en Zambia. Foto: X oficial de Argentina.

Argentina y Zambia se enfrentan en La Bombonera en el marco de un nuevo amistoso en la Fecha FIFA. Servirá a modo de preparación para el Mundial 2026. Seguí las incidencias.

La Selección Argentina y Zambia se cruzan en un amistoso este martes a partir de las 20:30 horas en La Bombonera, en el marco de la Fecha FIFA. Es el último partido previo a su preparación para el Mundial 2026.

 

Seguí las incidencias

 

67 MINUTOS: ¡GOL DE ARGENTINA!

Dominic Chanda anotó el 4-0 en su propia valla.

 

64 MINUTOS: ¡ENZO FERNÁNDEZ TUVO EL CUARTO GOL!

El fuerte remate del volante de Chelsea fue rechazado por el arquero William Mwanza al córner.

 

55 MINUTOS: ¡TREMENDA ATAJADA DEL DIBU MARTÍNEZ!

El arquero del Aston Villa tuvo una gran respuesta a puro reflejo para despejar un disparo de David Simukonda en el área.

 

53 minutos: triple cambio en Argentina

Nicolás González por Nicolás Tagliafico, Valentín Barco por Leandro Paredes y Rodrigo De Paul por Alexis Mac Allister.

 

49 MINUTOS: ¡GOL DE ARGENTINA!

Nicolás Otamendi, en su último partido en Argentina, consiguió vencer al arquero de Zambia para el 3-0.

 

47 MINUTOS: ¡PENAL PARA ARGENTINA!

Albert Kangwanda derribó a Thiago Almada en el área.

 

¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

 

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

 

43 minutos: ¡GOL DE ARGENTINA!

Una gran jugada colectiva de Argentina terminó en una gran definición de Lionel Messi para el 2-0.

 

33 minutos: tramo de imprecisiones en la Bombonera

La Celeste y Blanca registra algunos errores en el manejo de la pelota y esta situación le quita fluidez en el último tercio de la cancha. Su único ataque claro fue la acción del gol de Julián Álvarez.

 

Foto: La Naci&oacute;n.
Foto: La Nación.

 

 

23 minutos: el campeón del mundo retomó el control en La Boca

El equipo de Lionel Scaloni volvió a tener el dominio de la pelota, pero todavía le falta ser punzante en los metros finales para llevar peligro al arco de William Mwanza.

 

13 minutos: Argentina maneja la ventaja

La Albiceleste le cede la iniciativa a Zambia y le tapa los caminos de buena forma al combinado africano.

 

3' PT ¡GOL DE ARGENTINA!

Un gran pase de Leandro Paredes habilitó a Messi, quien asistió a Julián Álvarez para el primer gol del partido.

 

 

 

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

 

Formaciones confirmadas

 

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

 

Zambia: William Mwanza; Fredrick Mwimanzi, Tinkler Sinkala, Dominic Chanda, Obinno Chisala; Wilson Chisala, David Simukonda, Given Kalusa, Albert Kangwanda; Fashion Sakala y Kingston Mutandwa. DT: George Lwandamina.

Temas:

Argentina Zambia Amistoso
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