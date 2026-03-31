Argentina golea 4-0 a Zambia en La Bombonera en su último amistoso previo al Mundial 2026

Argentina y Zambia se enfrentan en La Bombonera en el marco de un nuevo amistoso en la Fecha FIFA. Servirá a modo de preparación para el Mundial 2026. Seguí las incidencias.
La Selección Argentina y Zambia se cruzan en un amistoso este martes a partir de las 20:30 horas en La Bombonera, en el marco de la Fecha FIFA. Es el último partido previo a su preparación para el Mundial 2026.
Seguí las incidencias
67 MINUTOS: ¡GOL DE ARGENTINA!
Dominic Chanda anotó el 4-0 en su propia valla.
64 MINUTOS: ¡ENZO FERNÁNDEZ TUVO EL CUARTO GOL!
El fuerte remate del volante de Chelsea fue rechazado por el arquero William Mwanza al córner.
55 MINUTOS: ¡TREMENDA ATAJADA DEL DIBU MARTÍNEZ!
El arquero del Aston Villa tuvo una gran respuesta a puro reflejo para despejar un disparo de David Simukonda en el área.
53 minutos: triple cambio en Argentina
Nicolás González por Nicolás Tagliafico, Valentín Barco por Leandro Paredes y Rodrigo De Paul por Alexis Mac Allister.
49 MINUTOS: ¡GOL DE ARGENTINA!
Nicolás Otamendi, en su último partido en Argentina, consiguió vencer al arquero de Zambia para el 3-0.
47 MINUTOS: ¡PENAL PARA ARGENTINA!
Albert Kangwanda derribó a Thiago Almada en el área.
¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
43 minutos: ¡GOL DE ARGENTINA!
Una gran jugada colectiva de Argentina terminó en una gran definición de Lionel Messi para el 2-0.
33 minutos: tramo de imprecisiones en la Bombonera
La Celeste y Blanca registra algunos errores en el manejo de la pelota y esta situación le quita fluidez en el último tercio de la cancha. Su único ataque claro fue la acción del gol de Julián Álvarez.
23 minutos: el campeón del mundo retomó el control en La Boca
El equipo de Lionel Scaloni volvió a tener el dominio de la pelota, pero todavía le falta ser punzante en los metros finales para llevar peligro al arco de William Mwanza.
13 minutos: Argentina maneja la ventaja
La Albiceleste le cede la iniciativa a Zambia y le tapa los caminos de buena forma al combinado africano.
3' PT ¡GOL DE ARGENTINA!
Un gran pase de Leandro Paredes habilitó a Messi, quien asistió a Julián Álvarez para el primer gol del partido.
🔥 ¡GOOOL de Argentina! A los 4 minutos aparece Julián Álvarez para abrir el marcador 🇦🇷⚽ Mirá #ArgentinaXTelefe con @giraltpablo y Varsky por https://t.co/2ECurz6Kmn 🎙 pic.twitter.com/UeA0oULH5r— telefe (@telefe) March 31, 2026
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.
Zambia: William Mwanza; Fredrick Mwimanzi, Tinkler Sinkala, Dominic Chanda, Obinno Chisala; Wilson Chisala, David Simukonda, Given Kalusa, Albert Kangwanda; Fashion Sakala y Kingston Mutandwa. DT: George Lwandamina.