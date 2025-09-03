Alarma en Boca: Russo continuará internado por una infección urinaria

El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, continúa internado en el Instituto Fleni debido a una infección urinaria que fue detectada durante una serie de estudios realizados el pasado martes. A sus 69 años, el director técnico del conjunto xeneize está bajo observación médica para asegurar que su recuperación sea adecuada. A pesar de que en principio se esperaba que pasara una sola noche en la clínica y regresara a su hogar el miércoles, su evolución ha sido más lenta de lo esperado, por lo que permanecerá hospitalizado al menos 24 horas más.

Según informaron fuentes cercanas al cuerpo médico del club, Russo fue sometido a un tratamiento con suero para mantenerse hidratado y antibióticos para combatir la infección. Si bien la situación aún es delicada, los médicos confían en que la recuperación será favorable en las próximas horas. En caso de continuar con una mejora significativa, el entrenador podría recibir el alta el jueves por la mañana y retomar sus actividades con el equipo.

Mientras tanto, la presencia de Russo en el día a día del equipo xeneize ha quedado en manos de su ayudante de campo, Claudio Úbeda. El exjugador de la selección argentina será quien dirija la práctica del jueves con miras al próximo partido de Boca Juniors, que se enfrentará a Rosario Central el domingo 14 de septiembre a las 17:30 en el estadio de Arroyito.

La visita de Ignacio Russo y los cuidados médicos

Durante su internación, el entrenador recibió la visita de su hijo, Ignacio Russo, delantero de Tigre, quien arribó al hospital para acompañar a su padre en estos momentos complicados. El gesto de su hijo fue bien recibido por el técnico, quien, aunque insistió con la idea de regresar a su domicilio lo antes posible, se mostró tranquilo al estar rodeado de su familia y bajo el cuidado de los médicos.

El entrenador de Boca, quien se destacó como mediocampista durante su carrera como jugador, se encuentra bastante animado a pesar de la afección que padece. En declaraciones a la prensa, se aseguró que su intención es retomar rápidamente sus tareas como director técnico del equipo, pero también reconoció la importancia de seguir las recomendaciones médicas y no apresurar su regreso. Según trascendió, Russo había comenzado el tratamiento con antibióticos inmediatamente después de los estudios, lo que debería contribuir a su pronta recuperación. (Con información de NA)