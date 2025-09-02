Miguel Ángel Russo fue a realizarse chequeos médicos y quedó internado por precaución

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
2 de Septiembre de 2025
Miguel Ángel Russo
Miguel Ángel Russo

El entrenador de Boca Miguel Ángel Russo pasará las próximas 24 horas internado en el Instituto Fleni tras descubrírsele una infección urinaria.

 

El director técnico se había presentado en el mencionado instituto por la mañana, para realizarse unos estudios programados que diagnosticaron la infección. Aunque desde su entorno afirman que está bien, la decisión de internarlo se da por cautela y para poder seguir su evolución de cerca.

 

El DT de 69 años había llegado al Instituto Fleni, en el barrio porteño de Belgrano, en la primeras horas de la mañana, para realizarse una serie de estudios rutinarios.

Habiendo superado sin inconvenientes tomografías, resonancias y análisis de sangre, en un estudio de orina se descubrió que el director técnico campeón de la Copa Libertadores 2007 con Boca padece una infección urinaria.

 

La primera decisión fue mantenerlo en el instituto durante gran parte del día, otorgándole antibióticos con suero, aunque con el pasar de las horas el cuerpo médico optó por internar al director técnico durante 24 horas.

 

 

En las mismas, se le administrará medicación e hidratación por medio de un suero, con el objetivo de acelerar el proceso de recuperación y mantenerse informados al instante sobre su evolución.

 

De todas formas, allegados al exentrenador de Rosario Central afirman que se encuentra bien, por lo que la medida dictada por el personal del Instituto Fleni es, principalmente, de precaución.

 

Este no es el primer problema de salud afrontado por Miguel Ángel Russo, quien fue diagnosticado con cáncer de próstata en 2017, mientras dirigía a Millonarios de Colombia, y pudo sobreponerse tras un tratamiento con quimioterapia, incluso sin dejar la dirección técnica del club colombiano. (Noticias Argentinas)

Temas:

Boca Juniors Miguel Ángel Russo
