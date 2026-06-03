A días del Mundial, Lionel Messi recibió el premio Princesa de Asturias 2026

Lionel Messi sumó un nuevo reconocimiento internacional en la antesala de una nueva Copa del Mundo. El capitán de la Selección Argentina fue proclamado ganador del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, una de las distinciones más importantes del ámbito deportivo a nivel mundial.

La decisión fue tomada por el jurado encargado de evaluar las candidaturas, integrado por doce especialistas y encabezado por la nadadora paralímpica Teresa Perales. Según se informó, Lionel Messi fue elegido entre 27 postulaciones provenientes de 12 países.

Los argumentos utilizados por el comité estuvieron vinculados tanto a la trayectoria profesional del futbolista como a sus valores personales. Desde la organización destacaron la perseverancia, la modestia y el sentido del trabajo en equipo que caracterizaron la carrera del actual jugador de Inter Miami.

Un reconocimiento histórico para Argentina

Con esta consagración, Lionel Messi se convirtió en el primer deportista argentino en recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, un galardón que reconoce trayectorias con impacto social y deportivo a nivel internacional.

La distinción llega en un momento especial para el rosarino, que se prepara para disputar su sexta Copa del Mundo con la Selección Argentina. Además, el próximo 24 de junio cumplirá 39 años.

El premio busca distinguir a figuras que, a través del deporte y su proyección pública, se transforman en ejemplos de conducta y referencia para la sociedad y las nuevas generaciones.

Cómo será la ceremonia de premiación

El protocolo oficial establece que la ceremonia de entrega se realizará en España y contará con la presencia de integrantes de la realeza española junto a la Princesa de Asturias.

El reconocimiento incluye una escultura diseñada por el artista Joan Miró, una insignia de honor, el certificado oficial y una suma económica de 50 mil euros.

La obtención de este premio suma un nuevo capítulo a la carrera de Lionel Messi, quien continúa acumulando distinciones individuales mientras atraviesa la etapa final de una trayectoria marcada por títulos, récords y reconocimientos internacionales.