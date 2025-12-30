Voraz incendio en Gualeguaychú demandó siete horas de combate de Bomberos

Un incendio de gran magnitud se desató en un sector del Ecoparque de Gualeguaychú, lo que obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia que se extendió por más de siete horas y movilizó a 30 bomberos, siete autobombas y maquinaria pesada municipal.

Desde las primeras horas de la tarde, el incendio se mantuvo activo dentro del predio y generó preocupación entre el personal de Bomberos Voluntarios. Las tareas se prolongaron hasta cerca de la medianoche, momento en el que las autoridades informaron que el incendio se encontraba controlado, aunque continuaban los trabajos de remoción y enfriamiento para evitar nuevos reinicios.

Voraz incendio demandó siete horas de combate de Bomberos- R2820

En el operativo intervinieron los cuarteles de Gualeguaychú, Gualeguay, Pueblo Belgrano, Paranacito y Larroque, trabajando de manera coordinada junto a Defensa Civil y distintas áreas del Municipio. El fuego se concentró principalmente en un módulo de enterramiento de residuos, donde presentó un comportamiento complejo: tras varias horas de combate, las llamas reaparecían en sectores que ya habían sido apagados, informó R2820.

Según se informó, el dispositivo contó con siete autobombas, tres camiones cisterna del Municipio, dos móviles de Pueblo Belgrano y una unidad de Larroque. Para optimizar el abastecimiento de agua, se instaló una pileta de 11.000 litros que permitió la recarga rápida de las unidades, además de utilizarse puntos de carga en Plaza Haddad.

Maquinaria pesada en el lugar

El Gobierno municipal desplegó equipamiento especializado para reforzar el combate del fuego. Entre los recursos utilizados se encuentran una cargadora frontal para desplazar residuos y crear cortafuegos, retropalas para trabajar en zonas de difícil acceso, una excavadora hidráulica destinada a remover capas profundas de material combustible y tractores con acoplados de riego.

Esta combinación de recursos permitió sostener la presión hidráulica, remover material caliente y establecer zonas de enfriamiento, reduciendo el riesgo de propagación hacia otras áreas del Ecoparque.