Video: una mujer dio a luz en la vereda gracias a la ayuda de dos vecinas

Una mujer, que se dirigía al hospital local en trabajo de parto, terminó dando a luz en plena vereda, a tan solo 200 metros del centro de salud. El emotivo reencuentro de las vecinas con la bebita.
Un hecho tan inesperado como conmovedor sorprendió este martes a los vecinos de la localidad correntina de Esquina. Una mujer, que se dirigía al hospital local en trabajo de parto, terminó dando a luz en plena vereda, a tan solo 200 metros del centro de salud.
Según informaron testigos presenciales, la mujer se detuvo en una remisería solicitando asistencia urgente. Sin móviles disponibles para el traslado, la situación avanzó con velocidad: la futura mamá rompió bolsa en la vía pública y el parto se desencadenó sin margen de espera.
En ese momento, dos vecinas que circulaban por la zona reaccionaron con coraje y solidaridad. De manera inmediata asistieron a la mujer, brindándole apoyo y contención bajo la sombra de un árbol, improvisando allí mismo el espacio para recibir al bebé.
Gracias al accionar rápido y humano de estas mujeres, el niño nació en perfectas condiciones.
Posteriormente, madre e hijo fueron trasladados al hospital para el control médico correspondiente, donde se constató que ambos se encontraban en buen estado de salud.
El reencuentro
Finalmente, este jueves, Tere Echavarría y Reina Miño visitaron en el Hospital San Roque a Paola Belén, la bebé que ayudaron a recibir en sus brazos, y a su mamá Romina Soto, quien aún no sale de su asombro por lo sucedido.
La pequeña Paola Belén nació con 2 kilos y es la octava hija de Romina, quien llegó al hospital acompañada de su pareja Ángel para un simple control prenatal. Sin embargo, un desperfecto en la moto y el repentino inicio del trabajo de parto hicieron que la bebé llegara al mundo en plena vereda, asistida por estas dos vecinas.
“Es nuestra bebé de corazón”
Tere y Reina contaron a Actualidad Esquina que la emoción del reencuentro las desbordó. “Venimos a ver a nuestra bebé, nuestra bebé de corazón”, dijeron, agradecidas de que tanto la mamá como la niña se encuentren en perfecto estado.
Durante la visita, Romina se mostró tranquila y feliz. Confirmó que Paola Belén es su octava hija: “Tengo ocho chicos… ella tiene ocho hermanitos”, comentó entre sonrisas tímidas.
Viven en zona rural, en un aserradero cercano al cartel de La Virginia, lo que explica la distancia y las dificultades para llegar al hospital.
Paola Belén, en perfecto estado de salud
La beba permanece bajo control médico, pero se encuentra en óptimas condiciones y muy tranquila. Tere y Reina pudieron sostenerla nuevamente, esta vez sin la urgencia ni los nervios del día anterior.
“Gracias a Dios están bien las dos. Fue una bendición haber podido ayudar”, expresó Reina.
Un pedido solidario para ayudar a Romina y su familia
Tere explicó que la familia de Romina necesita ayuda, especialmente considerando que Paola Belén tiene muchos hermanitos; y necesitan leche, pañales, ropita de bebé y artículos básicos.
Quienes deseen colaborar pueden acercarse al hospital o comunicarse directamente con Tere al 3777 29-2004.