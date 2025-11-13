Video: robó un celular y quiso escapar, pero vecinos lo bajaron de la moto y golpearon

El hecho se registró en Córdoba. Vecinos advirtieron el accionar del motochorro y evitar que escapara. La secuencia quedó grabada.
En la tarde de este jueves un grupo de vecinos de barrio Nueva Córdoba, agarró a un delincuente que se trasladaba en moto y lo agredieron a golpes.
En el video, tomado desde un edificio, se observa como varias personas atacaron al ladrón y lo bajaron de su rodado en la calle Obispo Oro al 400. Luego lo tiraron contra el piso y lo golpearon.
Fuentes policiales, indicaron que el hombre le había robado minutos antes un celular a una chica que estaba caminando por la calle. Los vecinos que contemplaron la escena corrieron detrás del ladrón y lo atraparon.
📍 HACE INSTANTES EN CALLE OBISPO ORO
👉🏻 Vecinos redujeron a un motochorro en Nueva Córdoba tras robarle el celular a un joven.
El hombre, habría cometido varios robos en la zona.#Delincuente #Robo #Celular #Inseguridad #NuevaCordoba #Cordoba pic.twitter.com/cuK0maL1CA— Telefe Córdoba (@telefecordoba) November 13, 2025
Efectivos llegaron al lugar y detuvieron al sospechoso. Por otro lado, dieron a conocer que una joven reconoció al delincuente y aseguró que meses atrás la asaltó en el mismo sector.
“No te hagás la víctima”
Un testigo de la escena, que también filmó el momento, contó que el delincuente se quejó del maltrato de la gente ante los policías, y los vecinos le recriminaron:
“¡No te hagás la víctima!“.
Mientras apoyaba sus manos sobre una moto policial, los vecinos celebraron su detención con aplausos e insultos. “Es el mismo motochoro de la Chacabuco, el que usa la Titán negra”, aseguró uno de los presentes. (El Doce)