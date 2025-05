Video: así es "La Justicia y los lugares", el primer capítulo del documental de Maradona

“La Justicia y los lugares” es el nombre del primer capítulo del documental Justicia Divina, que gira en torno al juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Su “participación estelar” está protagonizada por la jueza Julieta Makintach, quien fue apartada del caso tras la difusión del material.

La prueba fue presentada este lunes por Patricio Ferrari, fiscal general adjunto de San Isidro, para fundamentar su pedido de recusación de Makintach, de 47 años. El video, según se detalló, fue grabado días antes del inicio del juicio oral.

Exclusivo: Así es el primer capítulo del documental de la jueza Makintach sobre el juicio de la muerte de Diego Maradona.https://t.co/B9PQuQFuwe pic.twitter.com/c2hffghgKN — TN - Todo Noticias (@todonoticias) May 28, 2025

La filmación arranca con imágenes de la magistrada ingresando al edificio de Tribunales de San Isidro, ubicado en Ituzaingó 340. Habría sido registrada el domingo 9 de marzo, apenas 48 horas antes del comienzo del proceso judicial que busca esclarecer si hubo responsabilidades penales en la muerte del ídolo. El juicio, ahora, está en crisis.

Negación ante las pruebas

Durante la audiencia de ayer, luego de que se reprodujera el video y se confirmara la existencia de un guion del documental Justicia Divina, Makintach negó rotundamente haber participado en el proyecto audiovisual.

“Lo puedo decir de corazón, por mis hijos. No conocía este material, no había visto el material. Sé que no me van a creer. Desconocía todo, inclusive el guion. Espero que el juicio pueda seguir sin mí. Lo lamento en el alma, fue desprolijo, no me puedo hacer cargo de todo esto porque no es mío, estoy tan sorprendida como todos ustedes”, declaró la magistrada en un intento por desligarse de la situación.

Sin embargo, el video -según la acusación- la muestra brindando declaraciones que desmienten sus dichos. La evidencia fue incorporada por el Ministerio Público Fiscal, que lleva adelante la investigación a través de los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo.

🚨 EL DOCUMENTAL DEL ESCÁNDALO: EL VIDEO COMPLETO DEL TRÁILER DE PROMOCIÓN - Se conoció un nuevo video del documental que puede hacer caer todo el juicio por la muerte de Maradona. - Mañana se define si el juicio se anula y se designa otro Tribunal. pic.twitter.com/bbVFgMl9KI — Vía Szeta (@mauroszeta) May 28, 2025

La declaración filmada

En el fragmento audiovisual, que aún está en estado “crudo” y sin editar, Makintach expone sus motivos para formar parte del documental sobre uno de los juicios más sensibles del país. Las imágenes la muestran hablando con naturalidad frente a cámara.

“Cuando me vinieron a preguntar si estaba interesada o con ganas en hacer un documental vinculado a este juicio me pareció raro, me sorprendió, claramente no es un ámbito mío. Suelo escribir de noche y hacer sentencias, pero me pareció que este juicio merecía, porque la sociedad lo iba a esperar, merecía que el Poder Judicial le rindiera cuentas de su trabajo, que explicara qué hace y cómo lo hace”, decía la jueza.

“Me parece que nada mejor que nosotros, que somos los seres humanos que estamos detrás de este juicio, darle explicaciones a la sociedad de cómo la Justicia resuelve este juicio. Nosotros no somos más que representantes de la sociedad que buscan hacer Justicia. Me parece que es un servicio público”, concluía Makintach en su intervención. De fondo, podían oírse las voces de quienes serían los guionistas o productores del proyecto.