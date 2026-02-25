Vence el plazo para la concesión de la Hidrovía Paraná–Paraguay

Este viernes 27 de febrero vence el plazo para la presentación de ofertas en la licitación para la concesión por 25 años de la Hidrovía Paraná–Paraguay, una de las infraestructuras más estratégicas para el comercio exterior de Argentina y de países vecinos. Este proceso cuenta con el respaldo de los principales actores del sector, que destacan la “transparencia del pliego y el impacto que tendrá en la competitividad y los costos logísticos de la region”. La Hidrovía, que conecta al río Paraná con el río Paraguay, es un corredor fundamental para la exportación de productos de Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay y del sur de Brasil, ya que a través de ella circula el 90% del comercio exterior de estos países.

El proceso de licitación ha generado una gran expectativa, ya que se estiman inversiones superiores a los 10 mil millones de dólares en mejoras de la infraestructura, tecnologías y sistemas de seguridad. La licitación fue diseñada de manera “participativa”, involucrando a empresas navieras, productores, exportadores e importadores, además de gobiernos provinciales y cámaras empresariales. De este modo, el pliego final incorpora propuestas surgidas de estas mesas de trabajo realizadas a lo largo de 2025.

El sector privado ha expresado su apoyo al proceso, destacando su transparencia. La Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y la Cámara de Puertos Privados Comerciales, entre otros, reafirmaron su disposición a colaborar activamente para asegurar el éxito de la licitación. "Nos jugamos las próximas décadas de logística exportadora competitiva", destacó Gustavo Idigoras, presidente de CIARA–CEC, quien resaltó que esta licitación podría ser un hito para el crecimiento sostenido del comercio exterior nacional.

Puntos destacados del pliego

El pliego de licitación establece una serie de condiciones clave para "mejorar la eficiencia y la competitividad" de la Hidrovía. Entre los puntos más destacados, se incluye el incremento de la profundidad de la vía a 40 pies, lo que permitirá la circulación de embarcaciones de mayor porte. También se contempla la obligación de realizar inversiones en tecnología para optimizar la navegación y mejorar la seguridad contra el narcotráfico. Además, se incorpora a Entre Ríos al corredor fluvial y se creará un órgano de monitoreo público-privado que velará por la supervisión de la concesión durante los 25 años de duración del contrato.

Uno de los aspectos más importantes es la reducción de costos tarifarios, que se prevé superior al 10% en dólares en comparación con los valores actuales, lo que podría generar un alivio significativo en los costos logísticos para las empresas exportadoras. Para asegurar la transparencia del proceso, la ONU fue convocada para auditar cada etapa del proceso licitatorio. El informe de Naciones Unidas, de más de 100 páginas, afirmó que el pliego es “el más transparente y sólido técnicamente posible” y que al menos ocho empresas internacionales tienen la capacidad para participar.

Audiencias públicas y proceso "participativo"

Como parte del proceso de licitación, se realizaron dos audiencias públicas en noviembre. Una de ellas estuvo destinada a las organizaciones medioambientalistas, mientras que la otra fue una instancia abierta a la población para informar sobre los detalles del proceso. Además, se ha iniciado la formación del Consejo de Control de la Vía Navegable Troncal, que atenderá los reclamos de los usuarios y gobiernos provinciales, y se encargará de supervisar el correcto funcionamiento de la vía en el futuro.