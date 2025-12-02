UPM registró otro incidente y la planta volvió a emanar olores

La empresa confirmó un “disturbio” en el área de recuperación que obligó a frenar parte de la producción y podría causar nuevos episodios de olor, aunque aseguró que no representan riesgos para la salud.
La planta de celulosa UPM Fray Bentos volvió a registrar un inconveniente operativo que obligó a interrumpir el procesamiento de pasta y podría provocar nuevos episodios de olor en la zona, según informó la empresa este lunes por la tarde.
Mediante un comunicado oficial, la firma finlandesa confirmó que en la madrugada del domingo 30 de noviembre se produjo “un disturbio en el área de recuperación”, lo que derivó en la detención parcial de las operaciones mientras se trabaja en su restablecimiento.
La compañía reconoció que, como consecuencia del incidente, podrían percibirse olores en las inmediaciones, aunque aseguró que “en ningún caso afectan la salud de las personas”. El mensaje fue difundido en sus canales institucionales y no brindó mayores precisiones sobre el origen del problema.
Durante 2025, la planta ubicada en Fray Bentos ya registró varios episodios similares, lo que reavivó las alertas y la preocupación de organizaciones ambientalistas, especialmente del lado argentino, en Gualeguaychú, donde se sigue de cerca el funcionamiento de la pastera. (R2820)