Sociedad Incidente en zona costera de Liebig

Una camioneta terminó en el río y fue rescatada por un tractor

14 de Enero de 2026
La camioneta se metió al río en Pueblo Liebig
La camioneta se metió al río en Pueblo Liebig Foto: Uruguayenses Digital

Una camioneta terminó dentro del agua en una zona de acceso al río Uruguay, en Pueblo Liebig y debió ser retirada con maquinaria pesada.  

Una camioneta que transportaba una piragua protagonizó un incidente al terminar dentro del río en la subida de lancha de Pueblo Liebig, en un hecho ocurrido en una zona de uso frecuente para embarcaciones. El vehículo no pudo salir por sus propios medios y debió ser retirado mediante la intervención de un tractor.

 

El rodado quedó parcialmente sumergido en las aguas del río Uruguay y fue necesario un operativo de asistencia para lograr su extracción. Las maniobras permitieron retirar la camioneta sin mayores complicaciones y sin que se produjeran daños a terceros.

 

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas como consecuencia del hecho. El conductor y los ocupantes del vehículo resultaron ilesos, por lo que no fue necesaria la intervención de servicios de emergencia médica.

 

El lugar donde ocurrió el incidente es una zona habitual de tránsito vehicular vinculada al uso recreativo del río, especialmente durante la temporada estival, cuando aumenta la circulación de turistas y residentes que acceden al agua con lanchas y otras embarcaciones.

 

Pueblo Liebig, pertenece al departamento Colón y muchos lo denominan “el caribe de Entre Ríos”.

Temas:

camioneta Río Uruguay Pueblo Liebig tractor
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

