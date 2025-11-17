Un rayo mató a 31 novillos en un establecimiento rural del sudoeste chaqueño

Treinta y un animales murieron tras una descarga eléctrica durante una tormenta, cerca de la localidad de Charata. El productor decidió donar los vacunos al Complejo Ecológico Municipal de Sáenz Peña.
Rayo mató a 31 novillos en un campo del sudoeste chaqueño. Treinta y un animales vacunos murieron el domingo por la tarde, luego de que un rayo cayera en un establecimiento rural ubicado en el Lote 62, Sección V, de Colonia Necochea, a unos 17 kilómetros al este de Charata.
De acuerdo con la información policial, la descarga eléctrica alcanzó a los animales que se encontraban próximos al alambrado perimetral. El productor afectado, Juan Carlos Sequencia, de 66 años, confirmó el episodio ante personal del Departamento de Seguridad Rural de General Pinedo, que tomó contacto con él tras la viralización del material.
Donación al zoológico de Sáenz Peña
Sequencia señaló a las autoridades que había decidido donar los animales al Complejo Ecológico Municipal de Sáenz Peña. Según indicó, ya había coordinado el traslado con los responsables del espacio, medida que fue asentada en el parte policial.
En la mañana de este lunes, a las 9.30, personal policial se trasladó al establecimiento “Don Juan” para constatar la situación. Allí fueron recibidos por el puestero, Fabián Alejandro Gómez, de 39 años, quien acompañó a los agentes al sector afectado.
Confirmación oficial en el campo
Los efectivos verificaron la presencia de 31 vacunos muertos, de distintas categorías, todos con la marca identificatoria del productor. En el lugar también se encontraba Javier Gustavo García, conductor de un camión Ford 1519 perteneciente al zoológico, que inició el traslado de los animales donados.
Con el apoyo de un tractor, se cargaron 17 ejemplares en una primera tanda, mientras que los restantes 14 serían trasladados en un segundo viaje. El procedimiento fue informado al Juzgado de Faltas de Charata, a cargo del doctor Jorge Nicoloff, quien ordenó labrar el acta de constatación y elevar las actuaciones correspondientes.
La supervisión general estuvo a cargo del comisario principal Diego Gustavo Carrizo, jefe del Departamento de Seguridad Rural de General Pinedo, quien coordinó el operativo en el establecimiento rural chaqueño. (Fuente: Diario Norte)