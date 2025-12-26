Un perro sufrió graves heridas al asustarse por pirotecnia y saltar contra una ventana

“Puchero” es un perro de cinco años, de carácter dócil y energía habitual, que estaba a pocos meses de cumplir seis cuando un episodio de pirotecnia cambió por completo su vida. El animal sufrió gravísimas lesiones tras asustarse por explosiones inesperadas en la previa de la Navidad.

La familia de Puchero, vive en barrio Seco de la ciudad de Crespo. Según relató su dueña, el hecho ocurrió el pasado 23 de diciembre, en una jornada tranquila que se vio abruptamente alterada por el sonido de la pirotecnia.

“Ese día estaba lindo y mis dos perros estaban en el patio jugando tranquilos. Nosotros estábamos en el frente de casa cuando empezaron a tirar cuetes y entramos de inmediato para contenerlos, porque se asustan muchísimo”, explicó.

Puchero quedó con graves lesiones

Un intento desesperado por ponerse a salvo

El temor que les provocó la pirotecnia llevó a los animales a reaccionar de manera impulsiva. “Por recaudo, la puerta del patio estaba cerrada para que no se escaparan, entonces buscaron entrar por la ventana de mi habitación, que estaba abierta”, relató la mujer.

En ese intento por refugiarse, “Puchero” saltó desde el patio hacia el interior del dormitorio. “La ventana tiene más de un metro de altura y para un perro chiquito, de patas cortas y espalda larga, es muchísimo esfuerzo. Seguramente cayó mal”, describió.

Las consecuencias fueron severas. El animal no puede caminar, presenta arrastre de las patas traseras y no controla esfínteres. “Todo su cuadro se desató con el susto que le generaron los cuetes”, afirmó su dueña.

Un problema que se repite cada año

“No es solo nuestro perro, están todos iguales en el grado de riesgo”, sostuvo la mujer, y remarcó que, aunque muchas familias toman recaudos especiales para las fiestas, la pirotecnia que se arroja en días previos y posteriores es imposible de prever.

“Todos los años pasa lo mismo, hay consecuencias serias y graves: animales que se pierden, otros que resultan lastimados, atropellados o en shock. Nuestro perro ya está en tratamiento veterinario, pero puede quedar así, sin poder caminar, todo por la desesperación que le generó el ruido explosivo”, expresó.

También cuestionó la falta de coherencia en los mensajes oficiales. “No se miden las consecuencias. Los que dan la cara son los veterinarios, que terminan atendiendo urgencias permanentes en torno a las fiestas. Algo que se podría evitar”, reflexionó a Estación Plus Crespo.

Angustia y pedido de conciencia

“Angustia, bronca e impotencia” fueron las palabras con las que la familia describió el momento que atraviesa. “Lo cuento para que todos tomen conciencia de lo que la pirotecnia le provoca a los animales”, agregó.