Asustado por la pirotecnia, un perro cayó en una boca de tormenta y fue rescatado

Una dotación de Bomberos Voluntarios intervino durante la tarde de Navidad para rescatar a un perro que había quedado atrapado en un desagüe pluvial. El animal, presuntamente asustado por detonaciones de pirotecnia, fue rescatado.
Durante la tarde del 25 de diciembre, Bomberos Voluntarios llevaron adelante un operativo de rescate animal luego de recibir un llamado que alertaba sobre la presencia de un perro atrapado en una boca de tormenta.
El aviso ingresó al cuartel a las 16.26, informando que un can se encontraba dentro de una alcantarilla ubicada en la intersección de las calles Estrada y Chaco. Ante la situación, una dotación compuesta por dos bomberos se dirigió de inmediato al lugar para verificar lo ocurrido.
Rescate dentro del desagüe
De acuerdo a lo informado por la entidad, vecinos del sector manifestaron que el animal se habría asustado por detonaciones de pirotecnia y, en ese contexto, cayó o ingresó por sus propios medios al conducto pluvial, quedando imposibilitado de salir.
Una vez corroborada la situación, uno de los efectivos ingresó a la boca de tormenta y logró alcanzar al perro, concretando la extracción de manera exitosa. El procedimiento se desarrolló sin inconvenientes y no se registraron lesiones visibles en el animal, Estación Plus de Crespo.
Animal puesto a resguardo
Finalizada la intervención, el perro fue puesto a resguardo, mientras que la dotación retornó al cuartel tras completar el operativo. Desde Bomberos Voluntarios destacaron la importancia del rápido aviso de los vecinos y la posibilidad de actuar a tiempo para evitar consecuencias mayores.