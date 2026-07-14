Un partido de fútbol terminó en una batalla campal y dejó dos jugadores hospitalizados

Un partido de fútbol amateur disputado en Ensenada terminó con una pelea generalizada entre integrantes de dos equipos y dejó como saldo a dos jugadores hospitalizados. Los incidentes ocurrieron durante un encuentro de la denominada Liga Amistad, entre Barrio Progreso y 25 de Mayo de Altos de San Lorenzo.

La tensión habría aumentado de manera progresiva durante el desarrollo del partido, aunque existen versiones contrapuestas sobre el momento exacto que desencadenó la violencia. Las imágenes posteriores a los incidentes comenzaron a circular en redes sociales y muestran el tumulto dentro del campo de juego.

Desde 25 de Mayo, el equipo visitante, denunciaron que el episodio se inició cerca del final, cuando uno de sus futbolistas se disponía a realizar un saque lateral y recibió un golpe por parte de un suplente de Barrio Progreso.

Las dos versiones sobre el inicio de la pelea

Barrio Progreso difundió otra reconstrucción de lo ocurrido. Según el comunicado del club local, un jugador visitante se acercó al banco de suplentes una vez finalizado el encuentro, profirió insultos y lanzó un pelotazo con la intención de golpear a uno de los futbolistas.

“A partir de esa situación, nuestro jugador reaccionó y se produjo un tumulto entre futbolistas de ambos equipos, que derivó en agresiones físicas”, señaló la institución. Desde el club también afirmaron que existieron “responsabilidades compartidas”.

Más allá de las diferencias entre ambas versiones, el cierre del partido de fútbol derivó en una pelea masiva dentro de la cancha. Varios integrantes de los dos planteles participaron del enfrentamiento y la situación obligó a intervenir para separar a los involucrados.

#Ensenada Un violento episodio sacudió al fútbol amateur de la región durante el fin de semana. El partido entre Barrio Progreso y 25 de Mayo de Altos de San Lorenzo, correspondiente a la Liga Amistad, terminó en una batalla campal que dejó dos futbolistas hospitalizados y abrió… pic.twitter.com/ChDhBFzv0n — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) July 13, 2026

Dos jugadores debieron ser hospitalizados

Como consecuencia de los incidentes, dos futbolistas fueron trasladados para recibir atención médica. La situación más delicada correspondió a un jugador de 25 de Mayo, quien, de acuerdo con lo informado por su club, debió ser reanimado por personal sanitario.

La institución visitante también denunció que, mientras se desarrollaba la pelea, algunas personas intentaron sustraer las motocicletas de los jugadores que se encontraban dentro del predio.

Desde 25 de Mayo solicitaron sanciones severas contra Barrio Progreso y cuestionaron las medidas de seguridad disponibles durante el torneo. El conjunto local, en cambio, sostuvo que la responsabilidad no correspondía exclusivamente a una de las partes.

Las autoridades deberán establecer cómo comenzó la pelea, quiénes participaron y qué sanciones podrían aplicarse. Hasta el momento, no se informó una resolución oficial por parte de la organización de la competencia.