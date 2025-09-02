Un padre entrerriano necesita ayuda para viajar a Buenos Aires y ser posible donante de médula para su hijo

En medio de una situación angustiante, Darío Schmid, vecino de Crespo, lanzó una colecta solidaria para poder acompañar a su hijo Elías Nicolás, de 9 años, quien se encuentra internado en el Hospital Garrahan de Buenos Aires, enfrentando una dura batalla contra la leucemia. Darío se ilusiona con ser compatible como donante de médula ósea, y está a la espera de los resultados de los estudios realizados recientemente.

"Mi nene estuvo desde junio en el Hospital San Roque de Paraná, con un cuadro bastante complicado de leucemia, totalizando 52 días de internación", contó Darío a FM Estación Plus Crespo. "Después se lo estuvo derivando a Buenos Aires, al Hospital Garrahan. Desde el 7 de agosto está en este reconocido hospital. Le estaban haciendo quimioterapia, pero ahora las han tenido que pausar, por la presencia de un virus", explicó.

Actualmente, Elías está acompañado por su mamá, mientras Darío permanece en Crespo por cuestiones laborales. Sin embargo, el deseo de estar junto a su hijo y la posibilidad de ser compatible como donante lo impulsan a buscar ayuda. "Estoy ilusionado con eso", expresó.

Las dificultades del sistema: sin acceso a estadía por tener obra social

Aunque la salud de Elías está cubierta por la obra social, esta condición paradójicamente limita el acceso a beneficios de alojamiento para familias del interior. "Justamente por tener obra social, no nos dan la ayuda de la Casa de Entre Ríos o de la residencia del propio Hospital Garrahan", lamentó Darío.

Esto lo llevó a iniciar una campaña solidaria con el fin de reunir fondos para el viaje y su estadía en Buenos Aires. "No corresponde acceder a ese beneficio y por eso activé una colecta, para poder costear mi traslado y la estadía. Quisiera reunir el dinero para los pasajes, en lo posible, poder viajar el jueves 11 de septiembre. Si no llegase a reunir los fondos, esperaría unos días más", comentó esperanzado.

Sobre la salud de Elías, el padre señaló: "Con el correr de los días hay mejorías, pero muy pocas y sabemos que pueden ser temporales o momentáneas. Cuando fui estaba con sedación, se la han ido quitando, pero mantiene sonda para alimentarse y las conexiones a bolsitas para sus necesidades".

Cómo ayudar a Darío y acompañarlo en esta lucha

Darío apeló al corazón solidario de la comunidad: "Todo peso y mínima ayuda suma. Estoy más que agradecido, de corazón, con cada uno que pueda hacer una donación, en este momento que realmente lo necesito".

Para colaborar económicamente, se pueden realizar transferencias al alias: Rodolfo.Dario.30. Además, quienes deseen ayudar de manera presencial o no manejen transferencias digitales, pueden contactarlo directamente por Facebook, y coordinar fuera de su horario laboral.