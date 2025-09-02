De la calle a Oslo: la emotiva historia del paranaense que ganó la Homeless World Cup

El paranaense Gustavo Benítez fue integrante del plantel de la Selección Argentina que se consagró campeón de la Homeless World Cup 2025, que se disputó en Oslo (Noruega). Fue tras vencer ajustadamente 4-3 a Austria en la definición.

Tras conocerse este dato, el futbolista dialogó telefónicamente con Buenas Noches, de Elonce: “Fue una experiencia muy linda. No conocía la categoría, me dijeron que había fútbol de calle y dije ‘voy’”.

A partir de ese momento, tomó la decisión de cambiar su rutina y prepararse para el desafío: “Venía de vivir momentos malos de mi vida. Fue para mirar para adelante y empezar una nueva vida. Me sirvió refugiarme en el fútbol”.

Para aquellos que no conocen la categoría Gate Football de la Homeless World Cup, se trata de un partido de cuatro versus cuatro (tres jugadores de campo y un arquero). Es similar al fútbol de sala, donde hay dos tiempos de siete minutos. “Se trata de atacar y de defender”, resumió.

Imagen del equipo argentino que ganó el título en Oslo. Foto: Elonce.

Con respecto a su sentido de pertenencia con la capital entrerriana, explicó: “Me crie en barrio Paraná XVI y en la Base Aérea. Después por temas de consumo, que no supe resolver en su momento y me tiraron muy abajo, como el fallecimiento de mi mamá, quedé en situación de calle. Llegué a un momento que dije no me puedo ver más así y decidí dejar todo e irme a otro lado a conocer a otras cosas con el propósito de salir adelante y tener una mejor vida”.

Además, el click tiene un motivo fundamental: “Quiero recuperar el vínculo con mi hija, con mi familia, que a pesar de todo hoy en día me mandan que se ponen felices de verme”. Para poder cumplir, destacó la ayuda en los paradores para dejar las drogas: “A uno que tiene voluntad, le sirve un montón”.

En los momentos finales, respondió a quién agradeció tras persignarse en el video oficial de la consagración en Oslo: “Es un agradecimiento a mi mamá, sé que ella me enseñó a pelear la vida y salir adelante, sea cual sea la situación. Cuando estaba perdido, pensé en las palabras que me dijo mi mamá y me dio la fuerza para salir adelante”. Incluso, aportó que la camiseta de la Selección Argentina la llevará al cajón de su madre como así también la medalla.