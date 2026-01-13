Un matrimonio de docentes murió calcinado tras chocar de frente con un camión

Un violento accidente vial terminó con la vida de Raúl “Nelo” Ávalos y “Estelita” Sosa, una pareja de docentes muy querida. El hecho generó profundo dolor en dos provincias.
Un matrimonio de docentes perdió la vida de manera trágica luego de protagonizar un violento choque frontal contra un camión sobre la ruta nacional 14. El siniestro ocurrió el viernes por la mañana, cuando el automóvil en el que viajaban se incendió tras el impacto y ambos murieron calcinados.
Las víctimas fueron identificadas como Raúl Eduardo Ávalos, de 60 años, y Estela María Sosa, de 52, conocidos por todos como “Nelo” y “Estelita”. Si bien eran oriundos de Santo Tomé (Corrientes), llevaban adelante su vida familiar y laboral en San Vicente (Misiones), donde su fallecimiento causó una profunda conmoción.
Según relataron testigos, el accidente se produjo alrededor de las 10, a la altura del kilómetro 693 de la ruta 14, en cercanías de la curva conocida como Gauchito Gil. En ese momento, el Fiat Siena en el que se desplazaba la pareja intentó sobrepasar a otros vehículos y terminó colisionando de frente contra un camión que transportaba un contenedor.
Tras el impacto, el automóvil fue arrastrado hacia la banquina y se prendió fuego. Las llamas se propagaron con rapidez y se tornaron incontrolables, provocando la muerte de ambos ocupantes. El chofer del camión, un joven de 27 años domiciliado en Eldorado, resultó ileso.
Los bomberos voluntarios trabajaron intensamente en el lugar para sofocar el incendio, que destruyó por completo al Siena y la cabina del camión. Desde el cuartel indicaron: "Luego de un arduo trabajo se logró extinguir el foco. Y verificando el lugar, el personal se encuentran con una víctima del rodado menor calcinada por las llamas, procede hacer la extracción, encontrándose con otra víctima del mismo vehículo también calcinada por las llamas. Lamentablemente dos víctimas fatales", señalaron.
Ávalos se desempeñaba como profesor de Lengua en el Instituto de Enseñanza Agropecuaria y Electromecánica N° 3, mientras que su esposa era maestra jardinera en el Núcleo Educativo de Nivel Inicial N° 2048. La pareja tenía dos hijos, Matías, de 26 años, y Emilia, de 24.
La noticia generó numerosas muestras de dolor en redes sociales. Compañeras de trabajo de Estela la despidieron con sentidos mensajes. Una de ellas expresó: "Querida colega, querida mae, Estelita Sosa, no hay palabras para este día trágico, Dios tiene el control, y cada uno tiene su día de llegada y de partida. Nos encontramos una vida cargando, trabajando, disfrutando y hasta llorando en el camino, transcurriendo como si nunca se acaba. No sé qué decir. Solo que disfrutamos de tu compañía, de tu pasividad, siempre atenta", refleja Clarín.
Y agregó: "Con tus tiempos, con esa voluntad de compartir y de ser como eras. Gracias por todos estos años de ser parte de nuestro NENI 2048, por mimarnos con tus ricas pizzas, por los ricos capelettinis y por ser una buena persona, muy triste tu partida, Dios sabrá por qué. Nos quedamos con tu recuerdo y compañerismo. Desde donde estés, brille para vos y Raúl la luz que no tiene fin. Fortaleza a tus hijos y familiares".
También hubo expresiones desde distintos espacios sociales y culturales. Desde la comparsa Marabú manifestaron: "Con total consternación expresamos nuestro más profundo pésame a familiares y amigos de Estela Sosa, una gran marabucera, integrante de nuestra vieja guardia. Estelita ahora es una estrella más que nos guía en el firmamento marabucero. QEPD Estelita".
Una amiga cercana la recordó como "una mujer de fe profunda, compromiso silencioso y corazón generoso", y destacó su rol en la construcción de la Capilla Santa Rita y San Expedito del barrio Malvinas. Sobre su accionar solidario, afirmó: "Estela fue una de las mujeres que llevó adelante, con amor y entrega, la construcción de la Capilla Santa Rita y San Expedito del Barrio Malvinas. Cuando aún no existía un lugar físico, su casa se convirtió en iglesia, en punto de encuentro y en refugio de fe: allí se celebraron misas, triduos y reuniones, siempre con las puertas abiertas".
En su perfil de Facebook, Estela había elegido como frase de portada un mensaje que hoy cobra un sentido especial: "¿Quieres algo? Entonces ve y haz que pase. Porque la única cosa que cae del cielo es la lluvia".