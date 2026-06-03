“Un lugar donde llorarla”: A tres años del femicidio de Cecilia Strzyzowski, su madre reclamó por sus restos

Este 2 de junio se cumplieron tres años del femicidio de Cecilia Strzyzowski, el caso que conmocionó al país. En esa fecha, su madre, Gloria Romero, volvió a reclamar justicia y expresó el profundo dolor que continúa atravesando.

A través de sus redes sociales, Romero recordó a su hija y cuestionó la situación judicial que aún le impide darle una despedida definitiva. “Mientras ellos reclaman derechos humanos, yo solo reclamo el derecho de tener hoy un lugar donde llorar a mi hija”, escribió.

La mujer también manifestó el impacto irreparable que dejó el crimen en su vida. “Destrozaron mi vida como si no valiera nada”, señaló, al tiempo que lamentó que los 28 años de vida de Cecilia hayan sido “borrados” sin que su familia haya podido encontrar aún un cierre definitivo.

Una causa con condenas, pero sin sentencia firme

En febrero de este año, la Justicia chaqueña condenó a prisión perpetua a César Sena, esposo de la víctima, y a sus padres, los dirigentes sociales Emerenciano Sena y Marcela Acuña, al considerarlos responsables del crimen.

Según determinó la fiscalía durante el juicio, Cecilia fue asesinada el 2 de junio de 2023 en la vivienda de la familia Sena, ubicada en la ciudad de Resistencia. La investigación concluyó que la joven fue engañada con la promesa de un viaje a Ushuaia antes de ser asesinada.

Sin embargo, las condenas aún no se encuentran firmes debido a los recursos de apelación presentados por las defensas. Esta situación mantiene paralizado uno de los reclamos más sensibles de la familia: la entrega de los restos óseos hallados durante la investigación, que continúan bajo custodia judicial como parte de la evidencia del expediente.

El reclamo de Ni Una Menos y la memoria de Cecilia

Este miércoles 3J, miles de personas se movilizan por Ni Una Menos en distintas ciudades argentinas para reclamar el fin de la violencia de género y exigir justicia por las víctimas de femicidio, entre ellas Cecilia.