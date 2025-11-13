Exfutbolista fue apuñalado en el cráneo con una llave de auto en partido de fútbol: lo operaron

El exfutbolista Jonathan Smith permanece internado tras ser agredido en un violento episodio en una batalla campal en partido de fútbol femenino en Berazategui, Buenos Aires.
El exfutbolista de 35 años, Jonathan “El Corto” Smith, fue apuñalado en el cráneo con una llave de auto durante una pelea en un partido de fútbol femenino juvenil en Berazategui. Sigue luchando por su vida: fue operado de urgencia y actualmente se encuentra internado en la terapia intensiva del hospital Evita Pueblo. "Él no intentó sacarse la llave de la cabeza en el lugar. No perdió el conocimiento, quedó conmocionado", detallaron.
El violento episodio ocurrió el miércoles en el Club Gimnasia y Esgrima de Villa España (GEVE), durante un partido de fútbol femenino Sub 16 entre los equipos de Estrella de Plátanos y Colegiales. Testigos aseguraron que la hija de Smith fue agredida en medio de la contienda, lo que desató una pelea en la que el exfutbolista, que también es delegado del equipo Estrella de Plátanos, intentó defender a un amigo. Fue en ese momento cuando recibió el brutal ataque. Las imágenes de los momentos posteriores a la pelea son estremecedoras: Smith, con la llave todavía incrustada en su cráneo, fue atendido por una mujer mientras las jóvenes del partido mostraban desesperación y miedo.
Operación exitosa, pero pronóstico reservado
Smith fue trasladado de inmediato al hospital y se le realizó una cirugía de alta complejidad en la cabeza. Afortunadamente, la operación fue exitosa, aunque el exjugador sigue en estado reservado. "Se está recuperando", sostuvieron. Desde las redes sociales del Torneo Evita Berazategui, se informó que "El Corto" tuvo una operación exitosa y que se esperaban 72 horas críticas para observar su evolución.
Por otro lado, desde la cuenta de Los Demonios, el equipo infantil que entrena Smith, se destacó que el exfutbolista ya "está bien". La comunidad deportiva local, al igual que los familiares y amigos de Jonathan, se mantienen a la espera de noticias más alentadoras. La situación sigue siendo delicada, pero el pronóstico ha mejorado tras las primeras horas posteriores a la cirugía.
El agresor detenido y acusado de tentativa de homicidio
Tras el ataque, la policía logró detener a Omar Álvarez, de 40 años, quien quedó acusado de "tentativa de homicidio". Este delito conlleva penas que podrían alcanzar los 17 años de prisión. Según testigos, Álvarez se mostró obsesionado con recuperar la llave de su vehículo incluso después de la llegada de la Policía.
"Era lo único que quería", aseguró Romina, una testigo que relató los hechos a TN. Las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas del ataque.
El suceso ha conmocionado a la comunidad deportiva de Berazategui, y se esperan más detalles sobre la situación judicial de Álvarez, quien sigue detenido mientras la investigación avanza. Por su parte, la familia de Smith y los miembros del equipo Estrella de Plátanos continúan preocupados por su salud, aunque se mantienen esperanzados tras la operación exitosa.
(Con información de TN)