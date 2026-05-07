Un gomero acudió a un auxilio en ruta y descubrió que era el Chaqueño Palavecino

El reconocido folclorista sufrió la rotura de una cubierta mientras circulaba por la Ruta Nacional 16, en Salta. Un joven gomero de El Galpón lo asistió y el encuentro se volvió viral en redes sociales.
Un joven gomero de la localidad salteña de El Galpón protagonizó una historia que rápidamente se viralizó en redes sociales luego de acudir a un auxilio mecánico y descubrir que quien necesitaba ayuda era El Chaqueño Palavecino.
El episodio ocurrió durante el fin de semana sobre la Ruta Nacional 16, en el tramo que conecta El Galpón con el cruce de las rutas nacionales 9 y 34. Allí, el artista sufrió la rotura de una cubierta de su camioneta tras impactar contra uno de los baches que presenta el deteriorado corredor vial.
El encargado de asistirlo fue Pablo Sánchez, un joven que recientemente abrió su propia gomería en la zona y que acudió rápidamente al llamado para solucionar el inconveniente.
Luego de reparar el neumático y permitir que el músico continuara viaje, el gomero se sacó una foto junto al Chaqueño.
Usuarios destacaron la humildad y predisposición del joven trabajador, además de celebrar el inesperado encuentro con uno de los máximos referentes del folclore argentino.
Esta situación también puso nuevamente en agenda el reclamo de conductores y vecinos por el estado de la Ruta Nacional 16, una vía muy transitada del sur de Salta que presenta importantes daños y falta de mantenimiento.
La localidad de El Galpón está ubicada en el departamento Metán, y se encuentra a 160 km de la ciudad de Salta, capital de la provincia.