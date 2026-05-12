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Sociedad Nuevos criterios

Un fallo judicial obliga a pagar alimentos y veterinaria para mascotas después de una ruptura

En Salta ya hubo fallos que establecieron aportes económicos y regímenes de convivencia compartida para animales domésticos, reconociéndolos como parte del núcleo familiar en conflictos de pareja.

12 de Mayo de 2026
Mascotas.
Mascotas.

En Salta ya hubo fallos que establecieron aportes económicos y regímenes de convivencia compartida para animales domésticos, reconociéndolos como parte del núcleo familiar en conflictos de pareja.

La Justicia de Salta comenzó a aplicar nuevos criterios en causas vinculadas a separaciones de parejas, donde las mascotas pasaron a ser consideradas parte del núcleo familiar y objeto de medidas específicas de cuidado y manutención.

 

En distintos expedientes judiciales ya se ordenaron cuotas alimentarias destinadas a cubrir gastos básicos de los animales, además de esquemas de convivencia compartida entre sus dueños.

 

 

Las resoluciones incluyen aportes mensuales para alimentación, vacunas, atención veterinaria y medicamentos, en un cambio de enfoque que empieza a reconocer el vínculo afectivo existente con las mascotas dentro del hogar.

 

Cuotas y cuidado compartido

 

Según trascendió, algunos fallos establecieron regímenes similares a los de cuidado compartido aplicados en casos de hijos menores, permitiendo que ambas partes mantengan contacto y tiempo de convivencia con el animal.

 

Además, la Justicia fijó obligaciones económicas para garantizar el bienestar de las mascotas independientemente de los conflictos entre las personas involucradas.

Las medidas buscan evitar situaciones de abandono o descuido que puedan surgir después de separaciones conflictivas y asegurar la continuidad de los cuidados habituales.

 

Mascota.
Mascota.

 

En varios casos también se establecieron esquemas de visitas y períodos alternados de convivencia para preservar el vínculo entre los animales y quienes integraban la pareja.

 

Un cambio de mirada judicial

 

Especialistas consideran que este tipo de decisiones reflejan un cambio progresivo en la forma en que la sociedad y la Justicia interpretan el rol de las mascotas dentro de las familias.

 

Los fallos dictados en Salta comienzan a reconocer que los animales domésticos ocupan un lugar afectivo central en muchos hogares y que su bienestar también puede verse afectado por rupturas familiares, según informó Ámbito.

 

Además, remarcan que estas medidas fortalecen la tenencia responsable y obligan a sostener compromisos económicos y de cuidado a largo plazo.

Temas:

mascota separación justicia
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