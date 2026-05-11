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El quirófano móvil estará en los barrios Macarone y Justo José de Urquiza

El operativo estará hasta el miércoles seguirá en el barrio Macarone, en Manuel Dorrego y Av. Laurencena, mientras que el jueves 14 y el viernes 15 será el turno del Barrio Justo José de Urquiza, en Guillermo García 2228.

11 de Mayo de 2026
Continúan los operativos de castración.
Continúan los operativos de castración. Foto: (MdP).

El operativo estará hasta el miércoles seguirá en el barrio Macarone, en Manuel Dorrego y Av. Laurencena, mientras que el jueves 14 y el viernes 15 será el turno del Barrio Justo José de Urquiza, en Guillermo García 2228.

El quirófano móvil estará en los barrios Macarone y Urquiza. El Municipio de Paraná lleva adelante durante mayo una serie de operativos gratuitos de castración, vacunación antirrábica y desparasitación de mascotas en distintos barrios de la ciudad.

Son de 7:30 a 12 hs, con atención por orden de llegada y prioridad para los vecinos del barrio y quienes gestionen su turno por Mi Paraná.

 

En mayo los operativos comenzaron en la Vecinal Presidente Perón y en el Barrio Capibá. Desde este lunes y hasta el miércoles seguirá en el barrio Macarone, en Manuel Dorrego y Av. Laurencena, mientras que el jueves 14 y el viernes 15 será el turno del Barrio Justo José de Urquiza, en Guillermo García 2228.

 

La segunda quincena del mes contempla jornadas en el Barrio Corona Sur —Hernandarias y El Aguaribay— los días lunes 18 y miércoles 20. El jueves 21 y el martes 22, el operativo se desarrollará en la Vecinal Francisca de Larramendi, en Raquel Forner y Antonio Berni. Según se dio a conocer, el ciclo de mayo cierra del martes 26 al viernes 29 en el CIC Este, en calle Roque Sáenz Peña y Vicegobernador Luis Chaile.

 

Requisitos para concurrir

 

Para las castraciones, los animales se reciben hasta las 10 y deben presentarse con ayuno de aproximadamente 10 horas. Los caninos deben concurrir con collar y correa. Los gatos tienen prioridad para minimizar el estrés y deben trasladarse en transportadora o bolso cerrado.

 

Los animales pueden castrarse a partir de los seis meses de vida. No es requisito que hayan tenido cría, aunque las hembras que hayan parido pueden operarse a partir de los dos meses posteriores al parto. Se recomienda llevar una manta para retirar al animal operado.

Temas:

castraciones municipio de Paraná gratuitos
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