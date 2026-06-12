Turistas filmaron a un yaguareté a orillas de la laguna Iberá en Corrientes

Un yaguareté fue filmado en los Esteros del Iberá por dos turistas de la provincia de Buenos Aires. El avistaje del felino fue informado oficialmente por la Dirección de Turismo de la localidad de Colonia Carlos Pellegrini.

Silvia Urruty y Oscar Galván grabaron al ejemplar conocido como Ombú, a orillas de la laguna Iberá. El video muestra al animal en un estado de tranquilidad durante más de dos minutos.

El reporte de la Dirección de Turismo local detalló que los turistas divisaron al animal inicialmente en uno de los senderos. Posteriormente, el felino volvió a aparecer en la zona de la pasarela pública del parque nacional correntino. En la filmación, captada desde la distancia y la cautela, se observa al yaguareté relajado antes de adentrarse nuevamente hacia el monte nativo.

Con 50 ejemplares registrados en libertad, el Iberá reafirma su lugar como uno de los principales escenarios de conservación de fauna en Argentina. El avistamiento se da en un contexto de crecimiento en el que se busca garantizar la protección del hábitat para las futuras generaciones de yaguaretés.