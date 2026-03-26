Turista argentino sufrió un violento robo en Brasil: video

El ataque ocurrió en Barra da Tijuca y quedó registrado por cámaras de seguridad. A la víctima la tiraron al suelo, la patearon y le robaron sus pertenencias.
Un turista argentino fue atacado este miércoles por un grupo de delincuentes en Río de Janeiro, Brasil, en un violento asalto ocurrido en la zona de Barra da Tijuca, uno de los sectores más concurridos de la ciudad brasileña.
La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad y muestra cómo los agresores lo interceptaron en la calle, lo golpearon hasta dejarlo inconsciente y luego escaparon en moto.
El episodio ocurrió sobre la costanera de ese barrio del oeste carioca. Según las imágenes difundidas por medios locales, al menos dos motos se acercaron al hombre mientras caminaba por la vía pública. Al advertir la situación, la víctima intentó escapar por una bicisenda, pero fue alcanzada a los pocos metros.
Una vez que lo derribaron, los atacantes comenzaron a golpearlo en el piso. En el video se observa que recibió patadas en la espalda, la cabeza y la cara hasta quedar inmóvil. Con el turista ya reducido, los delincuentes revisaron sus pertenencias y concretaron el robo con la ayuda de otro cómplice.
Después del ataque, los agresores subieron nuevamente a las motos y huyeron del lugar. Testigos que estaban en un comercio cercano advirtieron el episodio y reaccionaron cuando escucharon el alboroto, aunque no lograron evitar la fuga.
La víctima no hizo la denuncia
De acuerdo con lo informado por Portal R7, el turista argentino no quiso radicar la denuncia en la comisaría pese a la violencia del asalto. De todos modos, las autoridades locales iniciaron un operativo para intentar identificar y localizar a los responsables.
Hasta el momento no trascendieron ni la identidad del hombre ni mayores precisiones sobre su estado de salud. Tampoco hubo detenidos.