Tradición y amor: novia entrerriana llegó a la iglesia a caballo para dar el “sí”

La llegada de la novia montada a caballo en la Plaza Islas Malvinas de Los Charrúas se convirtió en una postal inolvidable. No fue solo una entrada distinta, sino un homenaje a las raíces, la identidad y las tradiciones que siguen vivas en la comunidad.
Una joven novia, Melina Martínez, eligió llegar a su casamiento montada a caballo y con ese gesto sencillo, pero profundamente simbólico, logró emocionar a todo un pueblo. La escena se vivió en la Plaza Islas Malvinas de Los Charrúas, departamento Concordia, donde el silencio atento y las miradas cargadas de emoción acompañaron cada paso de ese momento único.
Allí la esperaba Mario Javier Herman, su futuro esposo, junto a familiares, amigos y vecinos que fueron testigos de una ceremonia atravesada por el amor y el sentido de pertenencia. No fue solo una llegada distinta: fue una expresión genuina de identidad, una forma de decir quiénes son y de dónde vienen.
Las imágenes del emotivo ingreso recorrieron rápidamente las redes sociales y se volvieron virales, dejando un mensaje claro y poderoso: cuando hay amor, la tradición también celebra. El caballo, compañero fiel del hombre y la mujer de campo, fue en ese instante el puente entre el pasado y el presente, entre la historia heredada y el futuro que comienza.
En su andar sereno llevó sueños, promesas y el orgullo de una cultura que no se olvida. Cada paso resonó como una afirmación silenciosa de respeto por las raíces y de orgullo por una forma de vida que sigue transmitiéndose de generación en generación.
“Las tradiciones no atan: unen”, fue uno de los mensajes que dejó la escena com
partida por Bandera Verde Turf, que felicitó a la pareja por la iniciativa y por elegir honrar sus raíces en uno de los días más importantes de sus vidas.
Melina Martínez tiene 24 años y es técnica en criminalística, aunque su vínculo con el campo es parte central de su vida. Cada año participa en cabalgatas en la localidad junto a grupos de jóvenes, recorre caminos rurales y comparte destrezas gauchas, desfiles tradicionales y juegos típicos. Mario Javier Herman, de 30 años, es el encargado de la Estancia Don Gabriel y comparte ese mismo amor por el campo y sus valores, dio cuenta El Observador del Litoral.
Así como el caballo acompaña al jinete en cada camino, el amor verdadero camina firme cuando se apoya en la identidad, el respeto y la memoria de quienes somos. Que este comienzo sea tan noble, fuerte y libre como ese paso que los llevó juntos hacia el tan esperado “sí, quiero”.