Cayó al salir del ascensor y el consorcio deberá indemnizarla con una suma millonaria

Una mujer de 53 años sufrió una lesión permanente en la rodilla al caer cuando salía del ascensor del edificio donde vivía, en Bahía Blanca. La Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial responsabilizó al consorcio y le ordenó pagar $28.380.000 más intereses.

El accidente ocurrió el 20 de abril de 2019. Según el expediente, la cabina bajó de forma repentina al abrirse la puerta y quedó a distinta altura del piso, lo que hizo que la vecina perdiera el equilibrio.

La mujer sufrió una rotura de meniscos y ligamentos cruzados en la rodilla izquierda. Las lesiones requirieron una operación y un período de rehabilitación.

Por qué se rechazó el reclamo en primera instancia

La vecina demandó al consorcio y a su aseguradora. En su presentación, sostuvo que la caída había sido consecuencia de una falla del ascensor y señaló que el equipo ya registraba desperfectos.

El juez de primera instancia consideró acreditadas las lesiones, pero rechazó la demanda. A su entender, las pruebas eran insuficientes para reconstruir la caída y establecer si el elevador la había provocado.

La mujer apeló esa decisión y cuestionó cómo se habían valorado los testimonios, los informes médicos y la documentación del edificio. Esos elementos volvieron a examinarse en la Cámara.

Qué pruebas llevaron a revocar el fallo

La historia clínica confirmó que la vecina recibió atención hospitalaria por traumatismos la noche del accidente. Los vecinos, por su parte, declararon que el ascensor fallaba con frecuencia y quedaba a distinta altura del piso.

Los registros del edificio mostraron que el consorcio conocía los inconvenientes. Los informes de mantenimiento también daban cuenta de una recomendación de modernizar el mecanismo por problemas de frenado.

Al evaluar las pruebas en conjunto, los magistrados consideraron acreditado que la falla había provocado la caída. Con ese criterio, revocaron la sentencia inicial y atribuyeron al consorcio la responsabilidad por los daños.

Cómo se fijó la indemnización

La pericia médica determinó que la mujer quedó con una incapacidad física permanente del 8%. Para calcular el resarcimiento, los jueces tuvieron en cuenta su edad al momento del hecho, sus ingresos y el impacto de las secuelas en la vida cotidiana.

El tribunal también reconoció una compensación por daño moral y por gastos médicos, farmacéuticos y de traslado. Rechazó el reclamo por pérdida de oportunidades laborales porque faltaban pruebas de un perjuicio económico concreto.

Al monto fijado se sumarán intereses desde la fecha del accidente. La condena alcanza a la aseguradora dentro de los límites de la póliza y el pago deberá realizarse dentro de los diez días posteriores a que la sentencia quede firme.