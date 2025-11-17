Suben las temperaturas y se esperan máximas de hasta 33°C en la semana

El lunes se mantendrá con condiciones agradables y cielo despejado, pero desde el martes comenzará un sostenido aumento de temperatura que tendrá su pico el jueves, cuando las máximas podrían alcanzar los 33°C. El pronóstico para la semana.
Desde este lunes se anticipa un cambio en las condiciones meteorológicas que marcará el regreso del calor a la región. En Entre Ríos la jornada se mantendrá con cielo despejado, una mínima prevista de 11°C y una máxima que alcanzará los 23°C, acompañada por viento leve y variable, lo que configurará un comienzo de semana estable y más agradable.
Martes: aumento firme de la temperatura
El martes mostrará un ascenso térmico más pronunciado. La máxima trepará hasta los 30°C y la humedad se hará más presente en distintos sectores de la provincia. Los vientos soplarán en la misma dirección, con intensidades que oscilarán entre los 18 y 22 km/h, aportando una sensación más calurosa.
Mitad de semana: llegan los días más calurosos
El miércoles y el jueves serán las jornadas más destacadas por el calor.
Para el miércoles se espera cielo mayormente despejado y una máxima de 31°C. El jueves, en tanto, podría convertirse en el día más cálido de la semana, con temperaturas que alcanzarían los 33°C bajo condiciones de estabilidad y predominio del sol.