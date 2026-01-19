Semana estable y temperaturas en aumento: qué día harán 34 °C

Tras el ingreso de una masa de aire con menor humedad, el inicio de la semana presenta temperaturas más moderadas, pero el calor volverá a intensificarse con el correr de los días. Qué día harían 34 °C.
Una masa de aire con menor humedad avanzó sobre el sur y parte del centro del país, generando una mejora en las condiciones del tiempo y moderando las temperaturas, especialmente durante las primeras horas del día.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes será el día con menos calor de la semana en Entre Ríos. Se espera una temperatura máxima que no superará los 29 °C, mientras que la mínima podría ubicarse en torno a los 16 °C, brindando un alivio térmico relativo.
Panorama nacional
Durante el lunes, las tormentas intensas continúan en el norte del país, concentrándose principalmente en el oeste. En el NEA, en cambio, se prevé un período más estable, con cielo mayormente despejado y descenso de temperaturas, explicó la meteoróloga del SMN Cindy Fernández.
Además, señaló que en el sur y el centro del país se observa una marcada amplitud térmica. En la Patagonia, las mínimas oscilan entre los 12 y 15 °C; en el centro de la provincia de Buenos Aires pueden descender hasta los 5 °C; mientras que en la región pampeana se esperan valores de 10 a 15 °C. En el norte del país, el amanecer dejará temperaturas de entre 20 y 23 °C.
Cómo seguirá el tiempo
El martes se perfila como una jornada mayormente estable y soleada en gran parte del país. Solo el NOA y el extremo sur de la Patagonia podrían registrar precipitaciones aisladas. Las temperaturas iniciarán un ascenso gradual y se destacará el calor en el norte y el este patagónico, con máximas que podrían superar los 35 °C.
Para el resto de la semana, el pronóstico indica el predominio de condiciones estables y temperaturas en aumento, con la posibilidad de tormentas aisladas y muy puntuales en zonas cordilleranas.
El detalle para Entre Ríos
En Entre Ríos, el martes se mantendrán las condiciones estables, con cielo algo nublado. La temperatura máxima rondará los 30 °C y la mínima será de 17 °C.
Desde el miércoles, el calor comenzará a intensificarse. Ese día se espera una máxima cercana a los 32 °C, con cielo mayormente despejado, lo que favorecerá una mayor incidencia del sol.
El jueves continuará la tendencia ascendente, con una máxima estimada en 33 °C y cielo parcialmente nublado, sin probabilidades significativas de precipitaciones.
Finalmente, el viernes se perfila como el día más caluroso de la semana, con temperaturas que podrían alcanzar los 34 °C. El viento del sector norte contribuirá a reforzar la sensación térmica, marcando un cierre de semana dominado por el calor.