Alumnos de varios colegios fueron estafados con la fiesta de egresados

Los alumnos y las familias llegaron vestidos de gala para su fiesta de egresados, pero descubrieron que los habían estafado. Ocurrió en Mendoza y serían al menos seis los colegios damnificados.
La fiscal de Delitos Económicos de Mendoza Susana Muscianisi investiga la estafa a egresados por parte de una empresa de catering y eventos. El engaño saltó el fin de semana pasado. Primero fue denunciado por redes y, en dos días, ya suma más de seis escuelas y una docena de casos de estafados por la misma empresa.
De acuerdo con la denuncia penal, Mauricio Martín Morales, dueño de Ok Eventos, es quien no cumplió con el contrato. Cobró una entrada cercana a $ 80.000 por persona y nunca pagó salón, comida y música, que era lo acordado. Desapareció sin dar explicaciones.
Más de 20 denunciantes han ido a la Fiscalía entre lunes y martes. Entre los damnificados hay familias de egresados, fiestas de 15 y casamientos.
El fin de semana pasado, fueron dos festejos suspendidos, en dos salones distintos, ambos ubicados en Guaymallén. Por un lado, los egresados de la escuela Doctor Eduardo Jorge Chahla, de la localidad de Bermejo, que realizaban su fiesta el sábado 29 de noviembre, en el salón Casa Balear. El servicio era para 250 personas. Cada uno pagó $ 80.000 por la tarjeta a la cena y $ 30.000 para participar del baile.
El segundo caso es un cumpleaños de 15 de unas gemelas, que también estaba previsto para el sábado y horas antes del festejo, la familia supo que Morales había pagado la mitad de los servicios de la fiesta y que tenían que abonar el otro 50%, para poder realizarlo.
En los dos casos, a la empresa OK Eventos la conocieron y contactaron por Facebook. Los denunciantes contaron que Morales tenía una oficina en el salón Quinta Bancaria, donde también cerraba los acuerdos.
Desde el sábado, Morales no responde llamadas ni mensajes. La Justicia sospecha que son cientos los estafados. Ilusiones rotas. "Da pena escuchar a los chicos y sus familias, porque son muchos los que se quedarán sin fiesta", dice uno de los investigadores.
A medida que se conocía el caso de la escuela Chahla, aparecieron más denuncias similares en las redes: "Este tipo estafó a curso de mi sobrina. Las familias comienzan a llamar a Casa Balear (salón donde iba a realizarse), y se enteran de que no había ninguna fecha reservada".
La fiscal Muscianisi está investigando desde el domingo, cuando ingresó la primera denuncia al Ministerio Público Fiscal de Mendoza. Los relatos son coincidentes: Morales ofrecía un servicio completo: salón, catering, luces y música. Pero el día de la fiesta, dejó de atender los llamados. Los egresados se enteraron al llegar al salón.
Vanesa, mamá de uno de las egresados, contó que los estudiantes estaban en las escalinatas de la Casa de Gobierno, en el parque Cívico, haciendo la tradicional sesión de fotos (el lugar es elegido por muchos colegios), mientras los padres se dirigían al salón de fiestas donde iba a realizarse la cena y el baile de egresados. "En el camino nos mandan un mensaje diciendo que Mauricio había sufrido un accidente y que se suspendía la fiesta", recordó Vanesa.
La desazón fue mayor al llegar al salón Casa Balear: "Nos enteramos que Mauricio Morales no había pagado absolutamente nada. No había banquete, no había DJ; solo quedaban unas pocas bebidas y comidas de un evento anterior, pero nosotros no teníamos nada", se lamentó la mamá.
Los egresados volvieron en la batea, como se llama el micro descapotable, hasta la puerta del colegio. Las madres y padres, improvisaron en 15 minutos un festejo. "Una mamá ofreció su quincho, salimos a comprar comida y bebidas, conseguimos un parlante para escuchar música con el celular, cómo se pudo armamos una fiesta", contó Vanesa.
A partir de este caso, se conocieron otras estafas, como la de las gemelas que iban a festejar sus 15 años y el de una pareja que, en un salón del municipio de Maipú, tenían previsto realizar su boda.
A través de un comunicado, la Fiscalía de Delitos Económicos pidió a los afectados que formulen la denuncia de manera virtual por los canales oficiales, o que se acerquen a la sede del Polo Judicial, en el segundo piso del edificio de calle Plantamura y San Felipe de Ciudad de Mendoza.
La empresa Casa Balear aseguró no tener vinculación con Morales, y haber sido afectada en la denuncia. En solidaridad con las familias estafadas, los responsables del salón emitieron un comunicado en sus redes sociales: “Casa Balear pone a disposición su salón para reprogramar la fecha de la fiesta de egresados sin costo adicional para quienes ya tenían fecha pactada en nuestro salón”. Y aseguraron: "Nuestro objetivo es que los chicos puedan celebrar su egreso como corresponde y que ninguna familia quede sin su festejo”. (Clarín)