La ciencia confirmó que el hijo favorito existe y deja huellas emocionales

Estudios científicos y especialistas coincidieron en que el favoritismo entre hijos es real, suele ser inconsciente y puede impactar en la salud emocional durante toda la vida.
La pregunta sobre si existe un hijo o hija favorito dentro de una familia dejó de ser solo un tema incómodo para convertirse en objeto de estudio científico. Investigaciones recientes, retomadas por el diario The New York Times, confirmaron que el favoritismo parental existe con mayor frecuencia de la que se cree y que puede tener consecuencias duraderas en la salud mental de quienes no se sienten elegidos.
Los estudios, realizados en Estados Unidos y Europa, mostraron que estas preferencias no siempre son explícitas, pero sí sostenidas en el tiempo. En Argentina, donde las lealtades suelen vivirse con intensidad, el fenómeno también se observa y genera interrogantes sobre sus efectos en la crianza y los vínculos familiares.
Especialistas del Observatorio de Psicología de la UBA y una psicoanalista especializada en familias hablaron al respecto. Uno de los trabajos más relevantes fue encabezado por la socióloga J. Jill Suitor, de la Universidad de Purdue, quien siguió durante décadas a 500 familias. Los resultados indicaron que cerca de dos tercios de los padres reconocen, de manera indirecta, una preferencia por uno de sus hijos, inclinación que suele mantenerse estable.
Otra investigación, publicada en Psychological Bulletin y dirigida por Alexander C. Jensen y McKell A. Jorgensen-Wells, analizó más de 30 estudios con casi 20.000 participantes de Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental. Allí se detectó una leve preferencia hacia las hijas en los reportes parentales, aunque los hijos no siempre perciben esas diferencias. También se observó que los hermanos mayores suelen tener mayor autonomía y que niños con rasgos como responsabilidad y amabilidad reciben más interacciones positivas.
Los investigadores coincidieron en que el favoritismo no responde a un único factor, sino a una combinación de género, estructura familiar y rasgos individuales. Más allá de si es consciente o no, lo determinante es cómo lo perciben los hijos, ya que quienes sienten un trato desigual presentan mayores niveles de ansiedad, depresión y conflictos familiares a lo largo de la vida.
La mirada de los especialistas
“En muchas familias sí hay un hijo preferido, en el sentido de que es con quien se produce más fácilmente una sintonía, se puede mentalizar más fácilmente a uno que a otro. No sería preferido en el sentido de que 'amo más a uno que a otro', sino que con uno fluye con menos dificultades la interpretación de sus necesidades, sus gustos, su lectura interior, y en consecuencia el vínculo es más armonioso”, explicó a Clarín Martín Etchevers, investigador de la Facultad de Psicología de la UBA.
Sobre las razones de no ocupar ese lugar, señaló: “Por razones de estrés, temperamento u otros factores como las necesidades particulares de ese hijo o hija, ese vínculo es más difícil, requieren más paciencia, mayor esfuerzo. Esas diferencias con el tiempo pueden entenderse como preferencias”.
Respecto a la culpa parental, Etchevers afirmó que suele ser inconsciente: “La respuesta más frecuente es la negación porque admitirlo nos hace buenos o malos padre-madre. La igualdad perfecta no es posible en contextos reales”.
También se refirió al origen de los celos: “Los celos no necesariamente tienen que ver con que uno quiera lo que tiene o recibe el otro, sino más bien una idea que se va formando de injusticia”. Y advirtió sobre los efectos en el crecimiento: “Cuando estas diferencias son sostenidas en el tiempo y no explicadas a un nivel comprensible, pueden generar ideas como ‘si no me tratan igual es porque valgo menos’”.
Vínculos que dejan marca
Desde el psicoanálisis, Fernanda Rivas, coordinadora del Departamento de Pareja y Familia de la Asociación Psicoanalítica Argentina, explicó el concepto de “narcisizar” a un hijo como parte natural de la crianza. Sin embargo, advirtió que los déficits en ese proceso “siempre dejan alguna huella en el psiquismo infantil o adolescente y aún adulto”.
Rivas sostuvo que el imaginario social impone el mandato de “los hermanos sean unidos”, aunque remarcó que los vínculos fraternos también deben construirse desde la elección y no solo desde la obligación. Según explicó, el trabajo clínico permite abordar “las consecuencias que devienen de ser elegidos o des-elegidos por parte de los padres”, una experiencia que puede proyectarse en la vida adulta.