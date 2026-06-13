Secuestraron más de 900 kilos de marihuana que llevaban en una camioneta robada

Gendarmería Nacional incautó 912 kilos de marihuana durante un operativo en Misiones. La droga era transportada en una camioneta con pedido de secuestro por robo en Brasil.
Integrantes de la Gendarmería Nacional Argentina secuestraron más de 900 kilos de marihuana en la provincia de Misiones, en el marco de los controles dispuestos para combatir el narcotráfico en la zona de frontera.
El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Sección "Núcleo", dependiente del Escuadrón 12 "Bernardo de Irigoyen", quienes realizaban tareas de control a la altura del paraje María Soledad cuando detectaron una camioneta Toyota SW4 que circulaba a gran velocidad en dirección a la localidad de San Antonio.
Según se informó, al advertir la presencia del operativo, el conductor realizó una maniobra en "U" con el objetivo de evitar el control y escapar del lugar.
Hallaron el vehículo abandonado
Ante esta situación, y con apoyo de personal de la Sección “Comandante Andresito”, los gendarmes iniciaron un operativo de búsqueda que permitió localizar la camioneta abandonada sobre la Ruta Provincial Nº 101.
Al inspeccionar el rodado, los uniformados descubrieron 1.110 paquetes que contenían una sustancia vegetal compactada, distribuidos en los asientos traseros y en el baúl del vehículo.
Posteriormente, las pruebas de campo Narcotest confirmaron que se trataba de marihuana, con un peso total de 912 kilos con 506 gramos.
Vehículo robado y documentación falsa
Durante las actuaciones, los efectivos verificaron el número de chasis de la camioneta y establecieron que registraba un pedido de secuestro vigente por robo en la ciudad de Porto Alegre, en Brasil.
Además, se constató que el vehículo circulaba con patentes y cédula de identificación automotor apócrifas.
Por disposición del Juzgado Federal de Iguazú y la Fiscalía Federal interviniente, se procedió al secuestro de la droga, de la camioneta y de los demás elementos de interés para la investigación. Además, continúan las actuaciones para identificar a los responsables del cargamento.