Por la lluvia, se suspendió la primera noche del Festival de Jesús María

Por la incesante lluvia que se registra desde muy temprano en Jesús María y gran parte de la provincia de Córdoba, se suspendió la primera noche del Festival de Doma y Folclore. El dato fue confirmado pasado el mediodía por la organización del evento, publicó Cadena 3.

Desde el ente organizador precisaron que la entrada correspondiente a esta jornada tenía carácter solidario, por lo que no podrá utilizarse para ninguna otra noche del festival. No obstante, quienes lo deseen podrán dejarla como donación.

En cuanto a la devolución del dinero, se establecieron distintos mecanismos según la modalidad de compra. Aquellas personas que hayan adquirido su entrada por medios electrónicos, ya sea a través de canales digitales o en puntos físicos de venta de Pase Show pero abonando con tarjeta u otro medio digital, deberán completar un formulario que será difundido por la Secretaría de Prensa para iniciar el reintegro correspondiente.

En tanto, quienes hayan pagado en efectivo podrán solicitar la devolución este jueves hasta las 22 horas y el viernes de 10 a 13 horas, exclusivamente en la boletería número 12 del predio.

La información completa y actualizada sobre el festival, incluida la reprogramación de la grilla, será publicada en las próximas horas por los canales oficiales.

Más temprano, el intendente Federico Zárate dijo que "lo más importante es la seguridad de la gente, ya que la buena experiencia también tiene que ver con eso".

Por su parte, el presidente del festival, Juan López, dijo que en principio, todo lo que respecta a escenario, "lo que se suspende no se va a reprogramar, salvo algunas excepciones". Y amplió: "Veremos si se hace mañana todo o una parte, porque mañana estamos con muy buena venta anticipada. Eso hace que tengamos que pensar en abrir el campo temprano y no podemos estirar tanto el acto inaugural porque nos retrasa todo lo otro. Hoy ya tenemos 118 mil entradas anticipadas vendidas".

Festival de Jesús María (foto archivo)

Sobre la posible visita del presidente Javier Milei para esta edición, Zárate dijo que la comisión invitó al mandatario "y sería un honor que venga, pero no hemos tenido confirmación oficial". Además, manifestó que "estaría bueno que venga porque es el estilo de gestión que promueve, porque en los 60 años el festival ha sido superavitario".

Sobre el impacto económico del festival, el jefe municipal mencionó que la edición 2025 generó dos millones de dólares para cooperadoras de escuelas y 30 millones de dólares en derrame económico. "El presupuesto anual completo de la Municipalidad de Jesús María es lo que deja el festival en 12 días", sumó.

"La municipalidad genera trabajo temporal a 561 personas, aparte de las que tradicionalmente trabajan en la municipalidad", explicó Zárate. Y dijo que se crean al menos 2.000 trabajos temporales en 350 comercios locales.

Sobre la evolución artística y cultural del festival, Zárate explicó que ha sabido adaptarse a los tiempos, incorporando nuevos géneros musicales. "La incorporación del cuarteto, de la cumbia, generó una propuesta mucho más integral, pese a que al principio fue algo muy polémico", expresó.

"Para nosotros el festival es nuestro documento nacional de identidad", concluyó el intendente, enfatizando la relevancia del evento para la comunidad y para todo el país.