Se realiza la 4° Marcha Federal Universitaria: los principales reclamos

La cuarta Marcha Federal Universitaria se llevará a cabo este martes en todo el país, con el objetivo de exigirle al Gobierno Nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial docente y no docente.

El acto central será en Plaza de Mayo a las 17 y previamente las distintas organizaciones se concentrarán en diversos puntos y a diferentes horarios. Debido a esta jornada de protesta, se prevén clases suspendidas y paros totales en todas de las universidades nacionales durante este martes

La convocatoria a esta movilización partió de diversas organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y docentes, incluyendo al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA) las cuales denuncian la situación crítica que atraviesan las distintas universidades públicas provocada por el desfinanciamiento impartido por la gestión del presidente Javier Milei, desde diciembre de 2023.

Esta 4º Marcha Universitaria busca visibilizar también los bajos sueldos en el sector, por lo que también exigen la recomposición de salarios docentes y no docentes, afectados por la inflación con haberes percibidos por debajo de la canasta básica. Las instituciones denuncian una caída real del 45,6% en las transferencias presupuestarias entre 2023 y 2026.

Para los grupos convocantes, esta crisis presupuestaria, que converge en el desfinanciamiento que atraviesa el área educativa, "pone en riesgo el funcionamiento" de todas las universidades nacionales.

Movilización en Paraná

La movilización en Paraná se desarrollará desde las 17 en Plaza 1° de Mayo para luego marchar hacia Casa de Gobierno; se replicará también en Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú.

Este lunes, decanos de las facultades de Paraná y Oro Verde, dirigentes gremiales, docentes, no docentes y representantes estudiantiles brindaron una conferencia de prensa donde remarcaron la preocupación por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la falta de actualización de becas y las dificultades presupuestarias que atraviesan las instituciones de educación superior.

La decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, Aixa Boeykens, sostuvo que la movilización busca “abrazar algo que es de todas y todos los argentinos como es la universidad pública”. Además, reclamó que se cumpla la ley de financiamiento universitario “para que tengamos actualización salarial de docentes y no docentes, actualización de becas estudiantiles y de gastos de funcionamiento, entre otros puntos fundamentales para el sistema público universitario, que es un orgullo para Argentina”.

Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Nicolás Brunner, señaló a Elonce que las universidades atraviesan “una situación presupuestaria inédita” y aseguró que los salarios docentes perdieron “entre un 33 y un 34 por ciento de poder adquisitivo en los últimos dos años”.

Desde el sector estudiantil también manifestaron preocupación por el impacto económico sobre quienes cursan carreras universitarias. Sol Guirín Chapitel, representante de Trabajo Social, afirmó que las becas Progresar que brinda Nación son de 35 mil pesos y “no alcanzan literalmente para nada”. En ese sentido, alertó sobre el crecimiento de la deserción estudiantil. “Cada vez somos menos en las aulas porque muchos tienen que volver a sus ciudades de origen o dejar de cursar, porque el dinero no alcanza y los montos de las becas están sumamente desactualizados”, expresó al exigir "políticas universitarias reales que acompañen las vidas de les estudiantes".