Se produjo un nuevo escape de amoníaco en la planta de INSA de San José

Un nuevo escape de amoníaco se produjo este martes en la planta de INSA en San José, provocando evacuaciones preventivas y suspensión de faena en la firma avícola Noelma.
Este martes se registró un escape de amoníaco en la planta de INSA (Industrializadora Sociedad Anónima), ubicada sobre calle Cettour al 1300, en la zona oeste de San José. El incidente ocurrió alrededor de las 10.30 de la mañana cuando una rotura en un caño interno del sistema de refrigeración liberó el gas, altamente irritante, y generó la activación inmediata de los protocolos de seguridad de la empresa.
Como medida preventiva, se evacuó a los operarios del sector afectado. La evacuación se realizó de manera ordenada y no se reportaron personas lesionadas. Paralelamente, se procedió al aislamiento de la fuente del escape y al corte del suministro de amoníaco en esa área. Para neutralizar el gas, se aplicó agua, siguiendo los procedimientos de seguridad establecidos.
Impacto en la producción y respuesta de emergencias
Debido al incidente, el producto del primer turno de faena fue decomisado y la segunda tanda programada para la jornada debió suspenderse, afectando directamente la actividad productiva del frigorífico. La situación generó un operativo coordinado entre Bomberos Voluntarios San José, quienes contaron con apoyo de los cuerpos de Colón y Villa Elisa, y el área de Ambiente de la municipalidad local, indicó El Entre Ríos.
El personal de emergencia trabajó junto a los equipos internos de la empresa para controlar la situación y garantizar la seguridad del personal y del entorno. No se registraron focos ígneos ni riesgo de incendio durante el episodio, y el amoníaco se disipó siguiendo los protocolos de neutralización.
Cabe recordar que la misma planta había registrado un escape de características similares en mayo de 2020, lo que resalta la importancia de mantener rigurosos controles y sistemas de mantenimiento en instalaciones que operan con sustancias potencialmente peligrosas.
Evaluación de causas y normalización de actividades
Tras el incidente, las autoridades y técnicos de la planta continuaban evaluando las causas del desperfecto, con el objetivo de prevenir futuros episodios. La normalización completa de las actividades estaba prevista para la madrugada del miércoles, una vez aseguradas las condiciones de seguridad para la operación.