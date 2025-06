“Se logran pequeños avances”, dijo nadador, hijo de paranaense, en proceso de rehabilitación tras un accidente

(Nota escrita por María Florencia Miozzo, para Clarín) “Poco a poco se van logrando pequeñas cosas”, cuenta Matías Bottoni. Apenas tiene 17 años, pero su voz suena firme, con una seguridad que no se espera en alguien que atraviesa los 40 días más difíciles de su vida. De chico soñaba con nadar en competencias, entrar al agua y sentir que todo era posible. Pero el sábado 10 de mayo todo cambió. En plena entrada en calor para una competencia en el Parque Roca, un accidente le provocó una lesión medular que frenó su carrera y puso en pausa su vida. Hoy, desde APREPA, un centro de rehabilitación ubicado en las afueras de Rosario, Matías enfrenta cada día con la esperanza firme de volver a ser el de antes.

Con el apoyo de su familia y su novia, el nadador transita un lento proceso de recuperación, pero con una resiliencia que no conoce límites. No se conforma con lo que le dan: pide más ejercicios, insiste, entrena incluso los fines de semana y feriados, cuando no tiene rehabilitación. También aprovecha para recibir visitas o mirar películas. Cada pequeño esfuerzo suma, y Matías lo sabe.

Día a día se sostiene con el cariño de cientos de mensajes que le llegan desde que tuvo el accidente. El apoyo de figuras emblemáticas del deporte argentino como Ángel Di María, José Meolans y Giovani Lo Celso lo impulsa a no bajar los brazos. Pero también lo conmueve profundamente el cariño de referentes de River Plate, su club del corazón, como Franco Armani, y de ídolos eternos como el Burrito Ortega y el Chori Domínguez. En una charla con Clarín, Matías habla sobre su estado de salud, los pequeños avances en su cuerpo, cómo enfrenta cada día y qué significa para él el apoyo de la gente.

-¿Cómo te sentís?

-Por el momento me siento bien, estoy trabajando en la recuperación. Es lento el proceso, pero se van dando pequeños avances poco a poco.

Foto: Archivo Elonce.

-¿Qué tipos de avances?

-Los brazos los puedo mover hace un tiempo ya, se avanza muy paulatinamente y muy de a poco. Hace un par de días, por ejemplo, empecé a mover unos dedos de la mano derecha que antes no movía, pequeños movimientos. La sensibilidad se recupera muy de a poco. Puedo mover lo que es el cuello y parte superior de los pectorales, pero ya de ahí para abajo todavía no tengo control.

-¿Empezaste a sentir sensibilidad en la parte inferior?

Sí, algo de sensibilidad en los pies y la parte posterior de las piernas. Pero no es una sensibilidad normal. Son hormigueos y pequeñas cosas que se van sintiendo, que todavía no llega a ser normal.

-Vas notando pequeños pasos todas las semanas…

-Sí, hay días que se avanza, otros que no que se está más estancado. Pero poco a poco se van logrando pequeñas cosas.

Foto: Archivo Elonce.

-¿En qué consiste tu rehabilitación?

-Son dos turnos, uno a la tarde y otro a la mañana. Consiste tanto en terapia física con kinesiología y ejercicios en el gimnasio y terapia ocupacional, que son ejercicios más terapéuticos y destinados más a lo que es motricidad fina en el tronco superior, es decir, la parte superior del cuerpo.

-¿Los fines de semana o feriados no tenés terapia?

-Ni sábado ni domingos y algunos feriados, como es el día de hoy (por el viernes 20), que es un feriado importante por el día de la Bandera.

-¿Qué haces durante esos días?

-Mira, a mí me dan para hacer ciertos ejercicios como en forma de tarea digamos, los hago y también los fines de semana recibo visitas, paso el tiempo libre con películas, o con la visita charlando afuera, tengo la posibilidad de salir que tiene un lindo espacio verde al aire libre.

-¿Estás mejor en APREPA?

-Sí, la verdad que APREPA es mejor que el Fleni (Escobar) en cuanto a la comodidad, sobre todo en la calidad de atención que estoy recibiendo acá, estoy un poco más contenido en ese sentido.

Foto: Archivo Elonce.

-¿Cómo estás de ánimo?

-Obviamente, es un proceso muy duro y tengo mis días, hay días que estoy mejor, otros que estoy peor anímicamente, pero bueno, se va sobrellevando.

-¿Sentís el cariño de la gente?

-Sí, hay un montón de mensajes que me llegan, estoy recibiendo todo el apoyo y lo agradezco. Es muy difícil, pero la verdad que el apoyo de la gente es algo increíble y estoy muy agradecido.

-Aparte de tu familia, tenés una novia de fierro que no se separa ni un minuto de tu lado…

-Sí, la verdad que sí…me estuvo acompañando. Es un apoyo muy importante para mí y, como decís, desde el minuto uno está conmigo.

-¿Recibiste muchos mensajes de deportistas?

-Sí, mucha gente, mucho jugador de fútbol que me mandó videos alentándome. Fue muy lindo. Lo Celso, Meolans, Di María, también jugadores de River como Armani y después jugadores más históricos como el Burrito Ortega y el Chori Domínguez.

-¿Sos de River?

-Sí, soy de River.

-Mucha gente está pendiente de tu recuperación…

-Agradezco mucho por el espacio. Quiero mandar mensajes de agradecimiento a toda la gente que me apoya y que me manda esos mensajes, que reza por mí y que me apoyan, ya sea económicamente o con lo que sea, un mensaje a mi familia y a mí.

El orgullo de la mamá de Matías: “Le dan un ejercicio y él quiere hacer más. Tiene esa mentalidad de deportista”

En medio de la recuperación de Matías Bottoni, la mirada de su familia se convierte en un pilar fundamental para transitar este difícil camino lleno de incertidumbre. Detrás de cada pequeño avance, hay un trabajo silencioso, una red de apoyo profesional y un sostén emocional que se siente en cada palabra.

“Él tiene un médico de cabecera y me contó que Matías en rehabilitación quiere más, por ahí le dan un ejercicio y él quiere seguir haciéndolo… tiene esa mentalidad de deportista”, revela su madre Valeria Grimaux.

Matías había llegado a un punto clave de su carrera: estaba en un torneo con la chance de clasificar para el Sudamericano y, según su mamá, estaba convocado para los Juegos JADA que se van a hacer en Rosario. En algunos momentos, él y su familia sienten la tristeza de lo que no pudo ser. “Él se empieza a lamentar; ‘Si yo hubiese podido estar en el torneo nacional’. A veces tiene esos bajones…”, cuenta su mamá.

La familia y el equipo médico que lo acompaña entienden la complejidad del proceso que enfrentan y trabajan de manera coordinada para darle el mejor cuidado posible. “Matías tiene su equipo de salud mental, psicóloga y psiquiatra, está súper controlado. Yo tengo comunicación con la psiquiatra, tenemos pequeñas reuniones”, cuenta su madre, que está atenta a cada detalle del tratamiento.

Se pretende que en un futuro la rehabilitación incluya sesiones de hidroterapia, un aspecto fundamental para Matías, aunque la preparación para volver al agua será larga. “Bueno, obviamente que acá hay piletas para hacer hidroterapia, están trabajando en esto para que él algún día esté preparado para volver al agua, porque la hidroterapia le hace súper bien”, explica su mamá.

Además, reveló que cada semana la médula muestra señales de recuperación: “Es como que se va despertando muy de a poquito, algo que estaba dormido. La médula está en shock y tiene que ir saliendo de a poco, demora porque está todo inflamado todavía. Quedan estudios por hacer; tenemos una resonancia pendiente y una consulta con un neurocirujano especialista en columnas”, agrega.

“Están todos los especialistas, no es que van y vienen, estamos acostumbrados en el FLENI que lamentablemente que siempre iba un pediatra. Y acá están todos los especialistas de los que vos busques y si no hay, ellos te ofrecen, quieren que Mati esté controlado”, destaca.

Además, Matías incorporó suplementos y vitaminas a su tratamiento bajo supervisión médica. “Son súper abiertos acá. Mati ahora empezó también con algunos suplementos, vitaminas y demás como Omega 3. Todas esas cosas se hablan entre profesionales, buscan lo mejor para él sin egoísmo, sin ser cerrados, por eso también estamos cómodos”, afirma su mamá.

Sin embargo, la lucha es diaria y agotadora. “Es imposible volver a trabajar. Estoy las 24 horas con Matías. Es difícil, no estuve en el accidente, pero a veces sueño con eso, me despierto con el choque que él tuvo, todavía estamos en un proceso”, confiesa Valeria. Al no poder volver a trabajar, la familia depende de la ayuda de quienes los acompañan en esta dura batalla. “Infinitas gracias a todos, sin el apoyo de la gente no sé qué hubiésemos hecho”, cierra con profunda emoción.

Donaciones para la familia Bottoni

► CBU: 0720101788000035926254

► Alias: LUCIANOMARTINBOTTONI

► Titular de la cuenta: Bottoni Luciano Martin

► DNI del Titular: 25.524.775