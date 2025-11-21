 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad La historia de Carmen, contada por el guardaparques

Rescataron a una zorrita y la cuidaron hasta entregarla a un guardaparques: “Los niños dieron el ejemplo”

Elonce dialogó con el guardaparque Jaime Borda, quien relató el rescate de una cría de zorro hallada tras la muerte de sus padres. La pequeña “Carmen” fue cuidada por una familia y luego trasladada a la reserva La Chinita para su recuperación.

21 de Noviembre de 2025
Rescataron a una zorrita, la cuidaron y bautizaron como “Carmen”
Rescataron a una zorrita, la cuidaron y bautizaron como “Carmen” Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Elonce dialogó con el guardaparque Jaime Borda, quien relató el rescate de una cría de zorro hallada tras la muerte de sus padres. La pequeña “Carmen” fue cuidada por una familia y luego trasladada a la reserva La Chinita para su recuperación.

Una familia rescató una cría de zorro cuyos padres habían sido atropellados en la ruta. Los niños del matrimonio la cuidaron, alimentaron y bautizaron como “Carmen”. Tras dos semanas, la entregaron al guardaparque Jaime Borda quien relató a Elonce cómo fue el traslado de la zorrita a una reserva y, en la oportunidad, destacó la importancia de no domesticar a los animales silvestres.

Una familia rescató a una zorrita huérfana en Villa Elisa (foto Elonce)

La familia, integrada por Bruno, Victoria y sus hijos Eugenia y Simón, encontró al animal en pleno traslado por la zona rural de Villa Elisa, cerca de una granja donde trabajan. “La vieron gracias a unos caranchos que andaban a las vueltas porque, de otra forma, quizás no hubiese sido fácil encontrarla, porque era muy chiquita”, explicó Borda. La mantuvieron caliente, la alimentaron con mamadera y le brindaron cuidados durante unos 15/20 días. De hecho, contó que "los niños se encariñaron con la zorrita, pero sabiendo que un animal nativo no puede ser tenido en domicilio", convocaron al guardaparque.

 

Camino a la reserva

 

Cuando lograron contactarlo, el guardaparque coordinó su traslado a la Reserva Municipal La Chinita, en Villaguay, donde el equipo a cargo de Paul Zaragoza evaluó al ejemplar para iniciar su proceso de reintroducción al hábitat natural.

El guardaparque Jaime Borda durante el traslado de la zorrita Carmen (foto Elonce)

Borda relató una anécdota particular del viaje: debido a su tamaño, la zorrita fue transportada en una caja de cartón que rápidamente rompió. “Viajó conmigo en la falda prácticamente. Me dejó un regalito: me orinó y me hizo lo segundo en la camioneta”, contó entre risas.

 

“Al legar a Villaguay, fue revisada por el personal de La Chinita y quedó depositada para su pronta recuperación porque, si bien no estaba domesticada, sí estaba acostumbrada a que le den de comer”, explicó al indicar que "pasará a formar parte de los animales liberados dentro del predio municipal".

El traslado de la zorrita Carmen (foto Elonce)

El ejemplar, de cerca de dos meses, fue recibido en buenas condiciones, aunque adaptada al contacto humano. “La mujer le dio leche especial para cachorros, algo fundamental porque sustituye de la mejor manera la leche materna”, destacó.

 

“Los chicos dieron el ejemplo”

 

Borda valoró especialmente el compromiso de la familia y el rol de los niños: “Los chicos son el ejemplo a seguir porque le dieron calor, la cuidaron, la salvaron. Si no la rescataban, se la comían los caranchos”, señaló. De hecho, contó que Carmen “tenía su lugar de dormir, la entregaron en una cajita y ya tenía mantita”; y ponderó “el lindo trabajo” que hizo la familia.

La cucha que armaron los niños para la zorrita (foto Elonce)
La cucha que armaron los niños para la zorrita (foto Elonce)
Una familia rescató a una zorrita huérfana en Villa Elisa (foto Elonce)

El guardaparque aprovechó para remarcar la importancia de no domesticar fauna silvestre, incluso cuando sean animales que generan ternura. “Los zorros pueden acostumbrarse a las casas, pero también a comerse huevos y gallinas. No es bueno criarlos, hay que dejarlos desarrollarse en su ambiente”, explicó.

 

Riesgo en rutas y llamado a la conciencia ambiental

 

Borda insistió en la necesidad de tomar medidas para proteger a la fauna nativa, como la construcción de ecoductos (túneles debajo de las vías principales) en rutas donde se registran altos índices de atropellamientos. “Los zorros, al igual que las aves, tienen rutas naturales”, remarcó.

 

“Los zorros se mueven de un lado a otro con los cachorros y las rutas son realmente mortales para todos los animales", había indicado al relatar el caso de Carmen.

Rescataron a una zorrita y la cuidaron hasta entregarla a un guardaparques

Además, pidió evitar que los niños utilicen gomeras y armas de aire comprimido: “Una gomera no es un juguete. Mata pajaritos y también puede lastimar a un chico". Y al dar cuenta de la educación ambiental, dio cuenta de su alegría por ver "muchos más cardenales y menos gurises con gomeras”.

 

La pequeña Carmen permanecerá un tiempo en la reserva hasta que esté lista para ser reinsertada en un entorno natural seguro. Su historia ya emociona a la comunidad y pone en evidencia la importancia del compromiso ciudadano con la vida silvestre.

 

