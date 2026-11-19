Una puma adulta fue rescatada de una quinta de General Levalle, en el sur de Córdoba, donde permanecía en cautiverio. El propietario del establecimiento entregó voluntariamente al animal durante el procedimiento.

El operativo se realizó en la mañana del miércoles 18 de noviembre. Participaron efectivos de la Dirección General de Patrulla Rural de la Policía de Córdoba, en colaboración con Policía Ambiental.

El ejemplar tiene aproximadamente tres años, según la información difundida por las autoridades. Tras su retiro del establecimiento, quedó bajo el resguardo del personal especializado.

Cómo se concretó la entrega de la puma adulta

El comisario Sergio Sánchez, integrante de Patrulla Rural, explicó que los agentes del Destacamento Le Valle acudieron a la zona de quintas. El lugar pertenece al departamento Roque Sáenz Peña.

“El propietario del lugar hace entrega espontánea de este animal”, señaló Sánchez al describir la intervención. Los efectivos presentes colaboraron para retirar a la puma adulta del predio.

Otro puma en cautuverio en Córdoba 🚫 Está vez una hembra adulta de 3 años que fue entregada a la policía rural en General Levalle 🐆 Fue llevada al Parque de la Biodiversidad para una evaluación sanitaria e informaron que no podra volver a su hábitat, teniendo que seguir su vida en cautuverio en algún centro o santuario 💔 Del arrepentido no se sabe nada. Increíble 🎥 Policía Ambiental de Córdoba — Bichos Argentos (@bichoargentum) November 18, 2026

La información difundida no precisó cuánto tiempo había permanecido allí ni cómo había llegado al establecimiento. Tampoco detalló las condiciones en las que era mantenida.

El traslado y la custodia del animal

Una vez concretada la entrega, personal de Patrulla Ambiental se hizo cargo del traslado hacia la ciudad de Córdoba. Allí, el ejemplar recibirá los cuidados correspondientes.

El procedimiento se encuadró en la Ley Nacional N.º 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre. La dependencia ambiental quedó a cargo de la custodia y del resguardo de la puma adulta.

Las autoridades deberán determinar los próximos pasos para el cuidado del ejemplar. En la comunicación sobre el operativo no se informó una fecha ni un destino definitivo para su eventual liberación.