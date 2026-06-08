“Se sienten útiles”: estudiantes de escuela técnica también repararán estufas para primarias y jardines

La reparación de computadoras para escuelas primarias se convirtió en una de las actividades que desarrollan estudiantes de la Escuela de Educación Técnica Nº1 "Dr. Conrado Etchebarne" de Villaguay como parte de sus prácticas profesionalizantes. La propuesta permitió recuperar equipos informáticos de distintas instituciones educativas y brindar un servicio a la comunidad mientras los alumnos fortalecen su formación técnica.

Al respecto, el profesor Juan Pablo Lozano explicó a Elonce que la iniciativa surgió a partir de una necesidad planteada por la Dirección Departamental de Escuelas.

"La propuesta viene ya desde hace tiempo. Surgió por inquietud de Dirección Departamental, que nos trajo unas máquinas de escuelas primarias para ver si podíamos darles una mano y ponerlas en condiciones", relató.

A partir de esa experiencia inicial comenzaron a llegar más equipos para reparar. Según indicó el docente, actualmente trabajan con tres instituciones educativas, aunque en años anteriores también colaboraron con otras escuelas y organismos.

Aprendizaje y servicio a la comunidad

Lozano destacó que estas tareas forman parte de un espacio curricular obligatorio vinculado a las prácticas profesionalizantes para los alumnos de la especialidad Computación. "Son obligatorias para los estudiantes y nosotros evaluamos cómo se desempeñan en las funciones que les asignamos", explicó.

Además, remarcó que la experiencia permite a los jóvenes aplicar los conocimientos adquiridos durante su formación técnica. "Ellos pueden poner en práctica todo lo que van aprendiendo en la institución y se sienten útiles al ver que su trabajo tiene un impacto concreto", señaló.

El docente también sostuvo que las actividades contribuyen a preparar a los estudiantes para futuros ámbitos laborales. "Empiezan a adquirir responsabilidades, a cumplir horarios y a desarrollar hábitos que después les serán requeridos en cualquier trabajo", afirmó.

Un proyecto que sigue creciendo

El rector de la institución, Guillermo Larrondo, valoró la iniciativa y señaló que se desarrolla dentro del programa Escuela y Comunidad. "Realmente es un orgullo para nosotros. La Dirección Departamental de Escuelas es uno de nuestros socios estratégicos y nos acercó escuelas que necesitaban reparación de computadoras", indicó a Elonce.

Larrondo explicó que el personal de la Departamental se encarga de trasladar los equipos hasta la escuela técnica, donde son reparados por los estudiantes y docentes para luego ser devueltos a las instituciones beneficiarias.

Asimismo, adelantó que la experiencia comenzó a ampliarse a otras áreas. "Ahora, a partir de una iniciativa de profesores y estudiantes de cuarto año de Electromecánica, se están empezando a reparar estufas de escuelas primarias y jardines de infantes", comentó.

Estudiantes de escuela técnica reparan computadoras para escuelas primarias

Más de 800 estudiantes y una amplia formación técnica

La Escuela Técnica Nº1 cuenta con aproximadamente 820 estudiantes y ofrece las especialidades de Computación, Electromecánica y Maestro Mayor de Obras.

Según explicó el rector, los alumnos cursan jornadas extendidas que combinan materias teóricas y talleres prácticos desde los primeros años de formación. "Un estudiante que viene a nuestra escuela sabe que tiene prácticamente un día completo de actividades, con clases y talleres en distintos turnos", sostuvo.

Finalmente, tanto Lozano como Larrondo destacaron el compromiso de docentes y alumnos en los distintos proyectos que desarrolla la institución. "Tenemos muchísimas actividades en marcha y es importante valorar el trabajo de todos los docentes y, sobre todo, de los estudiantes, que son el centro de todo esto", concluyó Lozano.