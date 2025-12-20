Renovaron alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos: a qué departamentos abarca y por cuánto tiempo

Este sábado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó la alerta amarilla por tormentas para varios departamentos de Entre Ríos, que afectará principalmente desde la madrugada del domingo hasta la mañana del lunes. El SMN indicó que, aunque no todos los departamentos de la provincia estarán bajo alerta, las áreas de Paraná, La Paz, Villaguay, Nogoyá, Diamante, Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador serán las más afectadas.

Durante el domingo y lunes, se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Estas tormentas estarán acompañadas de actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas de viento que podrían superar los 70 km/h. Además, se espera que caigan entre 30 y 70 mm de lluvia en un corto período de tiempo, y en algunos puntos, la cantidad de precipitación podría ser aún mayor.

Foto: Elonce.

El sur de Entre Ríos no será afectado por la alerta

Aunque la alerta amarilla abarcará una buena parte de Entre Ríos, el sur de la provincia no se verá afectado por la tormenta. Los departamentos de Gualeguaychú, Gualeguay, Uruguay, Islas, Colón y Tala estarán fuera de la zona de alerta. Sin embargo, los residentes de estas zonas pueden esperar algunas lloviznas durante el resto de este fin de semana y el inicio de la próxima.

De acuerdo con el SMN, el tiempo será inestable en toda la provincia, pero la intensidad de las tormentas no será tan grave en el sur, donde las precipitaciones serán de menor magnitud y más dispersas.

Mejoras en el clima se esperan para el martes

El mal tiempo en Entre Ríos se extenderá hasta el martes. Durante la mañana de ese día, se anticipa que seguirán las tormentas aisladas en algunas áreas de la provincia. Sin embargo, a partir de la tarde, el clima comenzará a mejorar lentamente. El SMN señaló que, si bien la temperatura aún será baja por la mañana, se espera que el termómetro suba durante el día.

El martes se pronostica que la temperatura alcance los 31°C. Para el miércoles, la temperatura podría superar los 35°C, marcando el comienzo de una fase de temperaturas más altas tras el paso de la tormenta.