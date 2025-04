Reiteran el reclamo por el estado del camino que une Viale y Maciá

Vecinos de la zona rural de Viale, Seguí y Maciá expresaron su malestar por el estado del camino de ripio que conecta esas localidades. Luego de una reunión mantenida en la zonal de Seguí, los productores esperaban la llegada de maquinaria para iniciar tareas de mejora. Sin embargo, el compromiso no se cumplió. “Hay tramos muy críticos y no se puede transitar en cualquier vehículo, estamos pronto a sacar la cosecha de soja y no sabemos cómo vamos a sacarla con este camino totalmente roto”, enfatizó Brian Romero, un productor que vive a la vera del camino Viale-Macia.

La preocupación es urgente: la campaña agrícola está en marcha y el mal estado de los caminos pone en riesgo no solo la salida de la cosecha, sino también la logística diaria en una zona donde la producción sostiene la economía local.

Un reclamo de años, sin respuestas concretas

El malestar no es nuevo. “Venimos de promesas y promesas y no se hace nada. Hace un año cortamos la ruta, al gobierno nuevo ya se le dio bastante tiempo para que hagan algo y no han hecho nada”, afirmó Romero, quien insiste en que la paciencia se agota.

La falta de mantenimiento y la postergación de obras afectan tanto a productores como a vecinos. De hecho, el productor que vive a la vera del camino Viale-Macia expresó con amargura cómo la situación lo llevó a tomar decisiones drásticas. “Tuve que invertir en comprar una camioneta para cualquier salida de emergencia y dejé de hacer mi casa”, relató a Micrófono Digital.

Y la situación impacta directamente en la economía regional. Es que con la cosecha de soja a punto de comenzar, la comunidad rural espera medidas concretas para garantizar la transitabilidad de los caminos.

“Acá toda la producción va a Viale, y esto genera puestos de trabajo y movimiento. Acá se paga mucho impuesto y no se ve reflejado”, remarcó con indignación.

El productor advirtió que de no tener respuestas inmediatas volverán a movilizarse. “No queremos cortar caminos, pero si no tenemos alternativas, no nos dejan opción. Esto ya no da para más”, concluyó.

La promesa de respuesta: la licitación de una obra clave

Por su parte, el jefe de la Zonal Seguí de Vialidad Provincial, Omar Weglin, se refirió al encuentro que mantuvo con vecinos y productores y reconoció la preocupación por el estado del camino de ripio.

Desde el organismo provincial confirmaron que se trabaja en la reposición de material y que está próximo a licitarse la obra para la mejora de los 65 kilómetros de camino entre la Ruta 32 y el arroyo El Durazno. Según se informó, el proyecto ya fue finalizado por Vialidad y se encuentra en manos de la Unidad Ejecutora.

Comenzará el proceso de descentralización de Vialidad con siete municipios que firmarán convenios (foto Gobierno de Entre Ríos)

Esta ambiciosa obra demandará una inversión de 27.000 millones de pesos y se financiará a través de un crédito internacional, con una característica destacada: los fondos se entregan exclusivamente para iniciar y finalizar la obra, lo que garantiza que no quedará a medio camino. La ejecución está prevista para un plazo de 24 meses. “Tengo esperanza que antes de la primavera se empiece con la obra. Será una de las más relevantes de nuestra gestión”, sostuvo el funcionario.

El proyecto no sólo prevé la colocación de nuevo ripio, sino también la mejora de puentes y otras infraestructuras. Mientras tanto, se planifican acciones paliativas, como compras de material que ya están en proceso y se estima podrían comenzar a aplicarse hacia fines de mes.

Descentralización de Vialidad Provincial

La Municipalidad de Viale también se sumó a los esfuerzos, firmando un preconvenio con Vialidad Provincial para colaborar en el mantenimiento de caminos rurales. “El intendente Carlos Weiss mostró una gran voluntad, tiene un compromiso muy fuerte con los productores”, destacó Weglin. Esta sinergia entre niveles del Estado busca paliar la crisis ante la obsolescencia de la maquinaria disponible y las limitaciones presupuestarias.

Si bien Weglin reconoció que estos convenios no resolverán todos los problemas, permitirán aliviar zonas críticas hasta que llegue la obra definitiva. La participación de los productores también es clave: colaboran con maquinarias, alcantarillas y mano de obra para sostener la producción en un contexto adverso.

Finalmente, anunció que hacia el 20 o 25 del mes podrían comenzar las primeras tareas concretas de mejora. “Cuando podamos contar con el material, vamos a salir con las cámaras a mostrar los avances en el camino”, concluyó el funcionario de la zonal de Vialidad.

“Esto no viene de ahora”, insistió, señalando que es un problema de larga data. “Hay que entender que estos son los caminos de la producción, y el productor siempre está al pie del cañón”, cerró. (con información de Micrófono Digital)