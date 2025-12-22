 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Refuerzan el control vial con nuevos dispositivos para detectar el consumo de alcohol en rutas entrerrianas

22 de Diciembre de 2025
Nuevos dispositivos para controles de alcoholemia
Nuevos dispositivos para controles de alcoholemia

La Policía de Entre Ríos refuerza el control vial con nuevos alómetros, que son dispositivos de detección rápida de alcohol por aproximación.

En un paso clave para la modernización de los operativos de control en las rutas provinciales, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, encabezó la entrega de seis alómetros -dispositivos de detección rápida de alcohol por aproximación- destinados a la Policía de Entre Ríos.

 

Esta acción se desarrolla en el marco del programa de Fortalecimiento Institucional del Observatorio de Seguridad Vial, con el objetivo central de dotar a la fuerza de herramientas tecnológicas que permitan una prevención más eficaz y una mayor agilidad operativa.

A diferencia de los alcoholímetros tradicionales, los alómetros permiten detectar la presencia de alcohol simplemente mediante la aproximación del dispositivo, sin necesidad de que el conductor descienda del vehículo o sople a través de una boquilla en una primera instancia.

 

"Estos dispositivos constituyen una herramienta fundamental que permite realizar controles con un flujo vehicular mucho más dinámico", destacó el ministro Roncaglia durante el acto de entrega.

 

"Nuestra prioridad es garantizar la seguridad en las rutas. Con estos equipos no solo ganamos rapidez, sino que enviamos un mensaje claro: la prevención es nuestra mejor herramienta para salvar vidas", concluyó Roncaglia.

Temas:

controles rutas alómetros policía de entre ríos
