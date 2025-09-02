Recuperaron el cuadro robado durante la Segunda Guerra y hay dos detenidos

El cuadro que había sido robado por los nazis en la Segunda Guerra Mundial y que fue hallado en una casa de Mar del Plata, fue recuperado y en la causa hay dos detenidos. Se trata de Patricia Kadgien, la hija de Friedrich Kadgien, y su esposo.

En las últimas horas la Policía Federal llevó a cabo diversos allanamientos en la ciudad para dar con la obra “Retrato de una dama”, la cual había sido sustraída a un coleccionista judío en Países Bajos durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en medio de los procedimientos, la familia del funcionario nazi decidió poner a disposición el cuadro a la Justicia Civil.

A su vez, se determinó que el matrimonio quede detenido bajo arresto domiciliario por 72 horas, acusados de entorpecer la investigación.

La causa inició tras una denuncia de Arca Aduana por el presunto delito de encubrimiento de contrabando. Esto se debe luego de que el diario neerlandés Algemeen Dagblad, haya detectado la pintura en las fotos de un aviso inmobiliario publicado en un portal argentino.

Una de las hijas de Kadgien había puesto a la venta su casa en el barrio Parque Luro de la ciudad balnearia, al tiempo que, en las imágenes, sobre un sillón del living, se distinguía el retrato desaparecido desde hacía más de 80 años.