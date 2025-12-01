Recomendaciones para el cuidado de la piel en verano: “El daño solar es acumulativo a lo largo la vida”, advirtieron

REDACCIÓN ELONCE
El cuidado de la piel vuelve a ser un eje central en el inicio del verano. En diálogo con Elonce, la dermatóloga Valeria Frenkel advirtió sobre la acumulación del daño solar y la necesidad de prevenirlo todo el año.
La llegada del verano y la mayor exposición al sol vuelven a poner en agenda el cuidado de la piel, una práctica que —según los especialistas— debería mantenerse durante los doce meses del año. La dermatóloga Valeria Frenkel recibe a numerosos pacientes que buscan información y prevención. “Es tan útil y tan importante transmitir información respecto a la fotoeducación, que es lo que tanto promovemos los profesionales”, afirmó.
La especialista recordó la importancia de la campaña anual: “La campaña de concientización acerca del cáncer de piel, que se hace todos los años en noviembre, intenta enseñar a la gente las formas de prevenir el daño solar y educar respecto de la fotoprotección y sobre todo prevenir y encontrar precozmente la enfermedad en la piel”.
Frenkel remarcó que el daño causado por la radiación ultravioleta es irreversible y se acumula con los años: “El daño solar es acumulativo durante toda la vida. Esto aumenta de forma importante el riesgo de padecer cáncer de piel”.
Exposición responsable y horarios recomendados
Aunque disfrutar del aire libre es parte del verano, la dermatóloga subrayó la necesidad de hacerlo con responsabilidad. “La exposición al sol debe ser, por supuesto, para el disfrute, pero siempre adecuadamente, siempre tenemos que tener puesto el protector solar. Es mejor no estar al sol de las 11 a las 16”, recomendó.
Además, Frenkel explicó que el riesgo aumenta por los reflejos del entorno: “No solamente recibimos el sol directamente. La arena, el río, las piletas son lugares donde la radiación también se refleja”.
La especialista insistió en que la protección no es solo para el verano: el invierno también requiere cuidados, ya que la radiación sigue presente incluso en días nublados.
Protección en niños y hábitos saludables
Respecto de los más chicos, la médica destacó los avances en hábitos familiares. “Hoy, el cuidado solar en los niños ha mejorado tanto que es una lástima no hacerlo. Los protectores solares tienen vehículos muy favorables para los chicos”, aseguró.
A su vez, señaló la importancia de reaplicar el protector: “Tiene un tiempo de duración que dura 2 horas. Luego hay que reaplicarlo. Si el niño está mucho tiempo en el agua, hay que reaplicarlo aún más frecuentemente”.
También recomendó incorporar la protección al día a día: “Generar un hábito así como el maquillaje o el lavado de dientes. Actualmente, los chicos ya lo tienen incorporado”.
Prevención, vacunas y riesgos a largo plazo
La dermatóloga también se refirió a los avances científicos: “Esta vacuna tan importante que el grupo de investigación del doctor José Mordoh ha desarrollado, es una esperanza”. Sin embargo, aclaró que prevenir sigue siendo la herramienta más efectiva: “La protección y la prevención correcta previenen contra todos los tipos de cáncer de piel”.
Recordó que la radiación solar está asociada no solo al melanoma, sino también a otros tumores cutáneos como el espinocelular y el basocelular, relacionados a la exposición solar crónica. Por último, advirtió: “El sol también produce el fotoenvejecimiento”, un aspecto poco atendido pero fundamental en salud estética.