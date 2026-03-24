Reanudan el juicio por el ARA San Juan con un audio clave del comandante

El juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan se reanudó este lunes en Río Gallegos en medio de una fuerte controversia por la difusión de un audio del comandante Pedro Martín Fernández y la falta de definiciones sobre el secreto militar en documentos clave.

Durante la audiencia, que se extendió por más de diez horas, se analizó la responsabilidad de cuatro exoficiales de la Armada Argentina en relación con las condiciones en las que la nave emprendió su última misión en noviembre de 2017, cuando murieron sus 44 tripulantes.

La jornada estuvo marcada por la reproducción de un audio grabado en abril de 2017, siete meses antes del hundimiento, en el que el comandante del submarino describía el estado operativo de la unidad y advertía sobre limitaciones técnicas, como una profundidad máxima de 100 metros y problemas en la línea de eje.

Textual del audio del comandante Fernández

Debate por la difusión del audio

El material fue presentado por la defensa del capitán de navío Claudio Villamide durante su declaración indagatoria, lo que generó cuestionamientos por parte de los abogados querellantes y del Ministerio Público Fiscal, especialmente porque las familias no habían sido advertidas previamente.

Desde la Fiscalía se solicitó que se utilizara el acta escrita en lugar del audio, para evitar afectar a los familiares y preservar información sensible bajo secreto militar. Sin embargo, el tribunal decidió admitir la grabación como prueba al considerar que resulta pertinente para garantizar el derecho a defensa.

Los jueces también establecieron que, en futuras audiencias, deberá informarse con anticipación cuando se utilice este tipo de material, en un intento por equilibrar las garantías procesales con el respeto a las víctimas.

Cuestionamientos y análisis técnico

Durante la audiencia también se plantearon dudas sobre la autenticidad del audio y la forma en que llegó a manos del acusado, además de la confirmación de que la voz correspondiera efectivamente al comandante Fernández.

En paralelo, el tribunal advirtió que varios documentos y registros del caso se encuentran bajo secreto militar, lo que condiciona su utilización en el juicio. A la espera de una definición del Ministerio de Defensa, se resolvió exhibir parte del material de forma parcial para no comprometer información sensible.

El análisis técnico de las condiciones del submarino cobra especial relevancia en esta etapa del proceso, ya que se busca determinar si las limitaciones detectadas meses antes del hundimiento tuvieron incidencia directa en la tragedia.

Próximas etapas del juicio

El juicio continuará con la evaluación de informes técnicos y peritajes sobre el estado del ARA San Juan, incluyendo el funcionamiento de las baterías y otros sistemas críticos.

Mientras las querellas sostienen que existieron señales de alerta que no fueron atendidas, las defensas aseguran que la nave cumplía con las condiciones establecidas por la normativa naval y que su ingreso a dique ya estaba programado para 2018.