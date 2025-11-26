Realizaron jornada de cierre del Plan Provincial de Alfabetización: “Llegamos al 95% de la matrícula”

La jornada de cierre del Plan Provincial de Alfabetización tuvo lugar en la escuela La Salle con amplia participación docente. “Esta es la coronación de un año de mucho trabajo”, expresó a Elonce la titular del CGE, Alicia Fregonese.
Se realizó en la escuela La Salle una jornada de cierre del Plan Provincial de Alfabetización, que reunió a docentes, directivos y equipos educativos de distintos departamentos. La actividad formó parte del tercer encuentro final del programa, tras eventos previos en Concepción del Uruguay y Concordia.
La presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonese, destacó que la instancia se desarrolló “en un marco muy lindo, con mucha alegría”. Y recordó: “Este es el tercer encuentro de cierre. Se hizo uno en Concepción del Uruguay, se hizo otro en Concordia”.
Más de 400 capacitaciones realizadas
Fregonese subrayó el alcance territorial del trabajo realizado durante el año. “Esta es la coronación de un año de mucho trabajo, donde se hicieron más de 400 capacitaciones. Asistieron más de 5.000 docentes, se trabajó con supervisores y directores, y llegamos a más del 95% de la matrícula”, afirmó.
Además, anticipó que la continuidad del plan tendrá foco en zonas rurales: “Lo que queda para el año que viene y el 2027 es finalizar con todo lo que es escuelas rurales que nos quedan en algunos departamentos”.
En ese sentido, resaltó la importancia de la tarea educativa: “Alfabetizar es abrir las puertas, y los docentes son los protagonistas. Son quienes permiten que esa puerta se abra, la puerta del aprendizaje, para que los chicos puedan terminar el primer ciclo alfabetizados y enfrentar los desafíos del segundo ciclo y la secundaria”.
Balance positivo del nivel primario
La directora de Nivel Primario de Entre Ríos, Mónica Schoenfeld, señaló a Elonce que “el balance es muy positivo porque hemos llegado a más escuelas y, por lo tanto, a más niños en lo que es el plan de alfabetización”.
Explicó que el programa abarca primero, segundo y tercer grado, y que los docentes presentaron producciones y evaluaciones. “Han traído para exponer su estado de situación de escritura y lectura. Hemos concretado tanto las etapas de formación para el primer ciclo como aquella prevista para los niños cuyas trayectorias son discontinuas o se han visto interrumpidas por la pandemia”, sostuvo.
También remarcó que “hemos reforzado los departamentos con mayor matrícula, como Concordia, Gualeguaychú y Paraná, dándoles instancias adicionales de presencialidad en la formación docente”. Schoenfeld agregó que “en octubre tuvimos el operativo de fluidez lectora de segundo grado, cuyos datos van a estar para febrero o marzo del año próximo”.
Cambios en el CGE
En otro orden, Fregonese confirmó que el 3 de diciembre asumirá como diputada nacional. Sobre la definición de su reemplazo en el organismo, señaló: “Estamos trabajando mucho, estamos evaluando, y el gobernador está evaluando distintos perfiles. Todavía no hay novedades; las van a tener en cuanto las tengamos”.