Quiso vender un placard pero la terminaron estafando por más de 11 millones de pesos

Una mujer que publicó un placard a la venta a través de Marketplace sufrió amenazas y una estafa el pasado fin de semana. Los delincuentes, que se hicieron pasar por interesados, terminaron sacando dos préstamos a nombre de su sobrina por más de 11 millones de pesos.

"Me habló un chico que dijo llamarse Catriel Rivas, que estaba interesado en pagar una parte en transferencia y otra parte en efectivo. Le dimos el CBU y nos pidieron la ubicación de nuestra casa. Se la dimos", relató María Laura.

"Automáticamente me pasó un depósito de 200.000 pesos, cuando la seña era de 20.000. Le dije que nunca me había impactado. Al rato me llaman supuestamente del banco, con un número de Buenos Aires, y me dieron los pasos a seguir. Me pidieron otro CBU, le di el mío, pero me dijeron que con ese no se podía. Entonces le pasamos el teléfono a mi sobrina. No sé cómo hicieron, pero le sacaron dos préstamos a su nombre a ella, que no tiene nada que ver", agregó.

Según precisó, uno de los préstamos fue hecho por 2.700.000 pesos y el otro por 8.900.000 pesos. "No tenemos para pagarlo. Fui a la comisaría 15ª, estuve tres horas. Ahora sigo recibiendo amenazas de que van a balear mi casa porque tienen mi ubicación real", enfatizó.

"Las tres hicimos denuncias. Yo y mi hija por amenazas, y mi sobrina, que es la damnificada, porque en nombre suyo fueron hechos los préstamos. Que alguien me ayude", concluyó. (Rosario 3)