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Sociedad Resultados del domingo

Quini 6: un apostador ganó más de $3.760 millones en La Revancha y otro más de $378.000.000 en el Siempre Sale

Se registró un ganador en uno de los pozos más importantes del Quini 6. En el próximo sorteo el pozo será de $4.000.000.000. Detalles y números sorteados.

29 de Marzo de 2026
Conocé los resultados de este domingo en el Quini 6.
Conocé los resultados de este domingo en el Quini 6. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Se registró un ganador en uno de los pozos más importantes del Quini 6. En el próximo sorteo el pozo será de $4.000.000.000. Detalles y números sorteados.

La Revancha del Quini 6 este domingo dejó un nuevo millonario en el país. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que el próximo sorteo, en total, habrá en juego 4.000 millones de pesos.

 

En el Tradicional salieron el 15-09-38-01-19-18. Ningún apostador acertó todos los números y el pozo quedó vacante. Acumula para el próximo sorteo $1.231.180.776.

 

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 09-05-29-15-18-00. No hubo ganadores en este sorteo y para el próximo se acumulan $1.231.180.776.

 

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 06-08-42-36-15-24. Hubo un apostador que acertó todos los números y se llevó $3.760.841.145,60. Un ganador es oriundo de Gobernador Crespo, en la provincia de Santa Fe.

 

En el Siempre Sale hubo un ganador que acertó los seis siguientes números: 16-24-01-36-42-45. Cobrará $378.387.936. El afortunado es de Monte Buey, en la provincia de Córdoba.

 

En el Pozo Extra, en tanto, hubo 535 ganadores y cada uno percibirá $289.719,63. Elonce.com

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

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Quini 6 Siempre Sale La Revancha
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