El esperado ganador del Quini 6, quien se alzó con la impresionante suma de $2.165 millones, finalmente apareció para reclamar su millonario premio. Según lo confirmado por Joaquín Echaide, representante de la agencia vendedora del boleto premiado en la ciudad cordobesa de Río Cuarto, el afortunado apostador se presentó en Lotería antes de que venciera el plazo.

"Desde Lotería nos informaron que nos quedemos tranquilos, que la persona apareció. No sabemos quién es porque la gente no quiere dar su nombre ni su cara, lo cual me parece perfecto", comentó Echaide, quien expresó su conformidad con la decisión del ganador de mantener su anonimato.

Quini 6: el ganador de $2.165 millones apareció a tiempo para cobrar el premio

Por otro lado, también detalló que, a pesar de que el apostador se presentó en Lotería, la agencia sigue sin saber quién es la persona. Según explicó, en la Lotería se le informó que el procedimiento de cobro no requiere que el ganador se acerque nuevamente a la agencia vendedora, sino que el premio puede ser cobrado directamente en las oficinas de Lotería.

"Como el premio se cobra en la Lotería, allá se presentaron. Es todo nuevo, pero creo que lo podrá cobrar en la sede de Lotería de Córdoba en Río Cuarto. No tienen que venir a la agencia, esto es al portador", resaltó Echaide en una entrevista con Puntal AM.

Un plazo crucial para cobrar el premio

Los seguidores del Quini 6 estaban atentos, ya que el ganador no se había presentado a reclamar su premio millonario, el cual corresponde a quienes aciertan los seis números de la modalidad “La Segunda”. El plazo para reclamar el premio es de 15 días corridos, lo que significa que el apostador tenía tiempo hasta el 26 de junio para hacer efectivo el cobro. Si no lo hiciera, el premio regresaría al fondo común de la lotería, dejando al ganador sin la oportunidad de disfrutar de su fortuna.

De acuerdo con la normativa de la Lotería de Santa Fe, los premios como el del Quini 6 tienen un período determinado en el que deben ser reclamados. En este caso, el nuevo millonario se presentó a tiempo para evitar perder la oportunidad de hacerse con la gran suma. La noticia de la aparición del ganador también tranquilizó a los responsables de la agencia vendedora, quienes ahora se preparan para realizar los trámites correspondientes.

La familia Echaide, propietaria de la agencia de quiniela, espera completar la documentación necesaria para que el ganador pueda recibir su dinero, y al mismo tiempo, cobrar un porcentaje de la venta.

Comisión para la agencia vendedora

Si bien la atención está centrada en la persona que ahora tiene la fortuna de llevarse más de $2.165 millones, el agenciero que vendió el boleto ganador también recibirá una comisión millonaria. De acuerdo con el sistema de incentivos del Quini 6, la agencia vendedora se hará acreedora de una suma de $23.897.730,78 como parte de la comisión establecida por la venta del cartón premiado.

Este sistema de incentivos es un aliciente para las agencias, que no solo se benefician por las ventas, sino también por la posibilidad de recibir una recompensa importante por cada premio otorgado.

Más noticias